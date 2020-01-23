Оккупанты ранили на Донбассе военного: какое у него состояние

Пророссийские боевики 23 января уже трижды обстреляли Донбасс. Один украинский военный получил ранения.

В Министерстве обороны сообщили, что состояние здоровья военного – удовлетворительное.

Раньше: На Донбассе снайпер убил молодого военного с Волыни: фото и имя героя

Оккупанты стреляли в районе Опытного, Талаковки и Красногоровки. Кроме того, пророссийские боевики обвинили ВСУ в обстреле окраин Донецка.

Заметим, что 22 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один – получил ранения.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;

Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;

Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;

Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;

Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;

Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;

Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;

Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

Николай Сорочук – 22-летний военный из Волыни. Его убил вражеский снайпер.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала