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      Оккупанты ранили на Донбассе военного: какое у него состояние

      17 Читати новину українською
      Оккупанты ранили на Донбассе военного / slovoidilo.ua

      Пророссийские боевики 23 января уже трижды обстреляли Донбасс. Один украинский военный получил ранения.

      В Министерстве обороны сообщили, что состояние здоровья военного – удовлетворительное.

      Раньше: На Донбассе снайпер убил молодого военного с Волыни: фото и имя героя

      Оккупанты стреляли в районе Опытного, Талаковки и Красногоровки. Кроме того, пророссийские боевики обвинили ВСУ в обстреле окраин Донецка.

      Заметим, что 22 января пророссийские боевики 6 раз обстреляли позиции Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один – получил ранения.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году: список

      • Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      • Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      • Николай Довженко – 23-летний боец ​​погиб 9 января от ранения, полученного во время обстрела, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      • Виталий Караван – 26-летний защитник Украины погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      • Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      • Игорь Химичук – 29-летний военный погиб 16 января от пули снайпера, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;
      • Валерий Закусило – 32-летний воин погиб 18 января от вражеской пули, служил в 72-й ОМБр Черных Запорожцев;
      • Александр Слободанюк – 48-летний младший сержант 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
      • Николай Сорочук – 22-летний военный из Волыни. Его убил вражеский снайпер.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Міністерство оборони України Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия
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