Тяжелые сутки на Донбассе: погиб военный, еще один – получил ранения

Оккупационные войска России продолжают открывать огонь по украинским позициям на Донбассе, используя запрещенное оружие.22 января боевики 6 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.

Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке. Кроме того, по украинским защитникам стрелял вражеский снайпер.

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Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе:

Павлополя,

Талаковки,

Лебединского,

Водяного,

Майорска,

Шумов.

22 января в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб,

– отметили в штабе.

Погибшим военным является 22-летний Николай Сорочук – боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Его убил вражеский снайпер.

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С начала суток, 23 января, российские оккупанты продолжили обстреливать позиции украинских защитников возле Опытного из стрелкового оружия. К сожалению, один военный получил ранения.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала