08:15
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Тяжелые сутки на Донбассе: погиб военный, еще один – получил ранения

      28 Читати новину українською
      На Донбассе погиб украинский военный / Коллаж

      Оккупационные войска России продолжают открывать огонь по украинским позициям на Донбассе, используя запрещенное оружие.22 января боевики 6 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил. К сожалению, один украинский защитник погиб, еще один получил ранения.

      Российские наемники обстреливали украинских бойцов из запрещенных Минскими договоренностями 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке. Кроме того, по украинским защитникам стрелял вражеский снайпер.

      Интересно: Война на Донбассе может прекратиться завтра, если этого захотят все стороны, – Зеленский

      Пророссийские боевики обстреливали военных ВСУ в районе:

      • Павлополя,
      • Талаковки,
      • Лебединского,
      • Водяного,
      • Майорска,
      • Шумов.

      22 января в результате вражеских обстрелов один военный Объединенных сил погиб,
      – отметили в штабе.

      Погибшим военным является 22-летний Николай Сорочук – боец 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Его убил вражеский снайпер.

      Узнайте больше: Каковы причины обострения на Донбассе: версия эксперта

      С начала суток, 23 января, российские оккупанты продолжили обстреливать позиции украинских защитников возле Опытного из стрелкового оружия. К сожалению, один военный получил ранения.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

      Прогноз погоды на 23 января: в Украине будет идти снег, но будет тепло
      сегодня
      384
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Жертвы Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Внешний долг страны: что это такое и кому должны украинцы
      Юлія Поскробок 160
      сегодня , 06:40 Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине: инфографика
      Анна Запотоцька 183
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 410
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      135
      сегодня , 01:30 Група Коломойського проти Давосу: що обурило нардепа Дубінського
      Антон Голобородько 366
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук