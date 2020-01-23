Важка доба на Донбасі: загинув військовий, ще один – отримав поранення

Окупаційні війська Росії продовжують відкривати вогонь по українських позиціях на Донбасі, використовуючи заборонену зброю.22 січня бойовики 6 разів обстріляли бійців Збройних сил. На жаль, один український захисник загинув, ще один отримав поранення.

Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. Окрім того, по українських захисниках стріляв ворожий снайпер. Цікаво: Війна на Донбасі може припинитися завтра, якщо цього захочуть усі сторони, – Зеленський Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі: Павлополя,

Талаківки,

Лебединського,

Водяного,

Майорська,

Шумів. 22 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув,

– наголосили у штабі. Загиблим військовим є 22-річний Микола Сорочук – боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Його вбив ворожий снайпер. Дізнайтеся більше: Які причини загострення на Донбасі: версія експерта З початку доби, 23 січня, російські окупанти продовжили обстрілювати позиції українських захисників біля Опитного зі стрілецької зброї. На жаль, один військовий отримав поранення.

Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу