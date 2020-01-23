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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Важка доба на Донбасі: загинув військовий, ще один – отримав поранення

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      На Донбасі загинув український військовий / Колаж

      Окупаційні війська Росії продовжують відкривати вогонь по українських позиціях на Донбасі, використовуючи заборонену зброю.22 січня бойовики 6 разів обстріляли бійців Збройних сил. На жаль, один український захисник загинув, ще один отримав поранення.

      Російські найманці обстрілювали українських бійців із заборонених Мінськими домовленостями 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці. Окрім того, по українських захисниках стріляв ворожий снайпер.

      Цікаво: Війна на Донбасі може припинитися завтра, якщо цього захочуть усі сторони, – Зеленський

      Проросійські бойовики обстрілювали військових ЗСУ в районі:

      • Павлополя,
      • Талаківки,
      • Лебединського,
      • Водяного,
      • Майорська,
      • Шумів.

      22 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув,
      – наголосили у штабі.

      Загиблим військовим є 22-річний Микола Сорочук – боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ. Його вбив ворожий снайпер.

      Дізнайтеся більше: Які причини загострення на Донбасі: версія експерта

      З початку доби, 23 січня, російські окупанти продовжили обстрілювати позиції українських захисників біля Опитного зі стрілецької зброї. На жаль, один військовий отримав поранення.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Збройні сили України Новини України Новини політики
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