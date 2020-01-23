17:38
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Окупанти поранили на Донбасі військового: який у нього стан

      188 Читать новость на русском
      Окупанти поранили на Донбасі військового / slovoidilo.ua

      Проросійські бойовики 23 січня вже тричі обстріляли Донбас. Один український військовий отримав поранення.

      У Міністерстві оборони повідомили, що стан здоров’я військового – задовільний.

      Раніше: На Донбасі снайпер вбив молодого військового з Волині: фото та ім’я героя

      Загалом окупанти стріляли в районі Опитного, Талаківки та Красногорівки. Окрім того, проросійські бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька

      Зауважимо, що 22 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Збройних сил. На жаль, один український захисник загинув, ще один –отримав поранення.

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

      • Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      • Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      • Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      • Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      • Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      • Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
      • Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;
      • Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.
      • Микола Сорочук – 22-річний військовий з Волині. Його вбив ворожий снайпер.

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

      Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски
      сьогодні
      8643
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Новини Луганська Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Фабрики "русских людей": почему Путин заложник своего прошлого
      Павло Казарін 371
      сьогодні , 17:00 Торжество ко дню освобождения Освенцима: почему Путин должен молчать, но не Зеленский
      Блоги 3294
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1244
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      655
      сьогодні , 16:11 Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці
      Ірина Кошанська 710
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук