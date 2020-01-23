Окупанти поранили на Донбасі військового: який у нього стан

Проросійські бойовики 23 січня вже тричі обстріляли Донбас. Один український військовий отримав поранення.

У Міністерстві оборони повідомили, що стан здоров’я військового – задовільний.

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Загалом окупанти стріляли в районі Опитного, Талаківки та Красногорівки. Окрім того, проросійські бойовики звинуватили ЗСУ в обстрілі околиць Донецька

Зауважимо, що 22 січня проросійські бойовики 6 разів обстріляли позиції Збройних сил. На жаль, один український захисник загинув, ще один –отримав поранення.

Хто загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Ігор Хімічук – 29-річний військовий загинув 16 січня від кулі снайпера, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Валерій Закусило – 32-річний воїн загинув 18 січня від ворожої кулі, служив у 72-ій ОМБр Чорних Запорожців;

Олександр Слободанюк – 48-річний молодший сержант 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Микола Сорочук – 22-річний військовий з Волині. Його вбив ворожий снайпер.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу