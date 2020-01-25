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      Біля вокзалу в Донецькій області знайшли вибуховий пристрій: що відомо

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      Вокзальна станція у Верхньоторецькому, де вдалося знешкодити вибухівку / НГПУ

      Пристрій, начинений небезпечною вибухівкою – ймовірно, пластидом – знайшли у 70 метрах від залізничної станції Верхньоторецьке у Донецькій області. Інцидент трапився у п'ятницю, 24 січня.

      Патрульні поліції з полку особливого призначення "Київ", що служать у зоні ООС, виявили вибухівку біля вокзальної станції у Верхньоторецькому. Про це розповіли на сайті Національної поліції.

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      Підозрілий пристрій, кажуть у поліції, складався із кількох металевих модулів. У модулях-контейнерах була вибухівка – припускають, що це пластид. 

      Пластид – вид (суміш) пластичних вибухових речовин військового призначення (більш відома за американською назвою С4). 

      Надзвичайники знешкодили вибуховий пристрій, а згодом виявили поблизу ще й 30-міліметровий артилерійський снаряд. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути. 

      Вибухівка
      Контейнери з вибухівкою, виявлені біля вокзалу на Донеччині / Фото НПУ

      Вибухівка
      Вибуховий пристрій знайшли у 70 метрах від будівлі вокзалу / Фото НПУ

      В Укрзалізниці кажуть, що територія, де знайшли вибухівку не належить до залізничної станції. Та у будь-якому випадку закликають пасажирів "у разі виявлення підозрілих пристроїв на території Укрзалізниці негайно повідомляти залізничників та правоохоронні органи". 

      Верхньоторецьке розташоване за 30 кілометрів від окупованого Донецька (дивіться карту):

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      24 січня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини Донецька Укрзалізниця Теракт Поліція Надзвичайні ситуації
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