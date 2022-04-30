Бить или не бить: как Украине отрезать Россию от второго фронта в Приднестровье

Россияне хотят заставить Приднестровье присоединиться к так называемой "операции". Это просто определенный второй фронт, который может быть открыт. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

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Но, во-первых, я не верю, что Приднестровье к этому стремится. Я думаю, что нет, что они наоборот хотят пропетлять от этого. А дальше там все будет зависеть от нас.

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Потому что нам самим было бы полезно освободить Приднестровье и ликвидировать саму угрозу этого второго фронта у нас в тылу. Там не так много разных сил в этом Приднестровье. И боеспособность находящихся там российских военных под большим вопросом.



Свои действия в Приднестровье власти Украины должны согласовать с президентом Санду / Фото "Главком"

Поймет ли Санду Украину с полуслова

По своей конституции Молдова является нейтральным государством. Поэтому я думаю, что напрямую приобщаться с одной или другой стороны они не будут (к российско-украинской войне – 24 канала). Но, конечно, я считаю, что если мы что-нибудь сделаем в Приднестровье, то это же их собственная территория – и там они могут что-то и сделать.

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Впрочем, нам не нужно что-то начинать, если мы не договоримся об этом с президентом Молдовы. Официально это будет сложно, никто этого официально не скажет. Но неофициально договориться – это, я считаю, может быть, полностью может быть.

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