28 июля 2025 года соучредитель Twitter Джек Дорси официально запустил в App Store новый мессенджер Bitchat, который для обмена сообщениями использует Bluetooth-сеть вместо интернета. Разработанный как экспериментальный оупенсорс-проект "выходного дня", приложение позволяет общаться с пользователями поблизости без мобильной связи или Wi-Fi.

Пока Bitchat доступен на iOS, а версия для Android официально распространяется через GitHub (на момент запуска на Google Play появились фейковые копии, о которых Дорси предостерег в соцсетях).

В чем уникальность этого мессенджера и какие вызовы стоят перед ним – читайте в материале 24 Канала на основе исследований публикаций The Verge, 9to5Mac, TechRadar і TechCrunch.

Минимализм и mesh-сеть: как работает Bitchat?

Интерфейс Bitchat выглядит минималистично: пользователю сразу назначается случайный псевдоним (вроде @имя), который можно изменить. В главном окне отображаются сообщения от других людей поблизости, а меню Users показывает список найденных устройств для приватного чата.

После запуска Bitchat пользователь попадает прямо в чат без всяких регистраций или логинов.

Приложение автоматически ищет других пользователей поблизости через Bluetooth и отображает их в списке – достаточно выбрать найденный контакт, чтобы начать частную переписку. Никаких номеров телефона или email не нужно – общение происходит на основе физической близости устройств, что особенно удобно на мероприятиях или в любых ситуациях, когда быстро надо обменяться сообщениями без интернета.



Интерфейс Bitchat / Джек Дорси

Обратите внимание! Bitchat работает через mesh-сеть Bluetooth Low Energy. Сообщения отправляются непосредственно между устройствами на расстоянии прямого действия Bluetooth (около 100 метров). Если же адресат находится дальше, но между вами есть другие телефоны с Bitchat, сообщение автоматически ретранслируется через них, расширяя радиус действия сети.



То есть, группа пользователей образует самовосстанавливающуюся "цепную" сеть, способную перебрасывать зашифрованные сообщения на сотни метров.

По данным разработчиков, эффективная дальность может превышать 300 метров, а в будущем планируется поддержка Wi-Fi Direct для еще большего радиуса и скорости передачи.

Приватность без централизованных серверов

Как и проекты вроде децентрализованной соцсети Bluesky, новый мессенджер Дорси воплощает идею коммуникаций без посредников. Bitchat не использует никаких серверов – данные не хранятся в облаке, а только локально на устройствах участников сети.

Важно! Приложение не собирает персональных данных: ни номера телефона, ни электронной почты, ни вообще какой-либо информации о пользователе. Это privacy-first подход, который, с одной стороны, обеспечивает полную анонимность, а с другой – может насторожить регуляторов в некоторых странах, где власть привыкла иметь доступ к пользовательским метаданным.

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Сообщения в Bitchat защищены сквозным шифрованием, поэтому их не может прочитать никто, кроме отправителя и получателя (включая автора приложения). Дорси позиционирует платформу как секретный и безопасный канал связи для тех, кто ценит конфиденциальность. Для дополнительной защиты предусмотрена функция Panic Mode: если быстро трижды нажать на логотип программы, она мгновенно удалит все переписки и данные с устройства.

Также реализована возможность создавать частные каналы с паролем на вход – своеобразные закрытые чат-комнаты для группы доверенных лиц.

Стоит отметить, что Bitchat – это полностью опен-сорс (с открытым кодом) и энтузиасты уже могут просмотреть его исходный код на GitHub. Таким образом, сообщество разработчиков имеет возможность самостоятельно проверить, соответствует ли приложение задекларированным принципам безопасности и приватности.



Сам Дорси признался, что код Bitchat пока не проходил независимого аудита безопасности, следовательно не исключены уязвимости или недостатки реализации шифрования.

Зачем мессенджеру интернет, если есть Bluetooth?

Идея офлайн-мессенджера не нова – еще в 2014 году похожее приложение FireChat позволило протестующим в Гонконге общаться без доступа к сети. Впоследствии другое приложение, Bridgefy, на базе Bluetooth-меш сетей приобрело популярность во время массовых мероприятий и протестов, ведь из-за отсутствия интернет-соединения такие чаты труднее отследить или заблокировать спецслужбам.

Bitchat развивает ту же концепцию сетчатой (mesh) сети: в условиях перегруженных или намеренно отключенных оператором сетей связи, телефоны пользователей сами образуют локальную сеть для обмена сообщениями. Таким образом, в чрезвычайных ситуациях (стихийные бедствия, военные действия) или в условиях цензуры (отключение интернета правительством во время протестов) люди все равно будут иметь канал коммуникации.

Как отмечает обозреватель Engadget Крис Холт, способность работать без инфраструктуры делает такие приложения полезным запасным вариантом, "когда власть блокирует мобильные данные и Wi-Fi".

Офлайн-мессенджеры также находят применение на крупных фестивалях, концертах или спортивных событиях, где мобильная связь перегружена или недоступна. Представим ситуацию: вы с друзьями на многотысячном музыкальном фестивале, интернет едва работает – включив Bitchat, люди могут координировать встречи или делиться впечатлениями напрямую между собой. При этом никто, кроме присутствующих поблизости, эти сообщения не увидит, что добавляет приватности по сравнению с публичными постами или SMS.

Проблемы и критика: от vibe-coded до фейковых приложений

Запуск Bitchat привлек значительное внимание из-за громкого имени его автора, однако уже на этапе бета-тестирования эксперты начали ставить под сомнение некоторые заявления о безопасности. Исследователь Алекс Радочиа обнаружил, что в текущей реализации Bitchat легко выдавать себя за другое лицо – фактически отсутствует проверка подлинности собеседника.

Он назвал детище Дорси vibe-coded app – мол, оно создано "по фану", с правильным настроением, но без должной криптографической строгости.

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В криптографии важны детали. Протокол может казаться безопасным на первый взгляд, однако содержать фундаментальные уязвимости,

– предостерегает эксперт, подчеркивая, что при разработке защищенных мессенджеров легкомысленность недопустима.

Джек Дорси отреагировал на критику, признав, что его приложение еще не проходило сторонних проверок на безопасность и может содержать "баги" и недоработки. Другими словами, пользователи ранних версий Bitchat фактически становятся бета-тестерами, которые берут определенный риск на себя. Есть и практические преграды для использования Bitchat. Во-первых, его эффективность полностью зависит от того, есть ли рядом другие пользователи с этим же приложением. Журналисты TechRadar отметили, что во время тестирования новинки вокруг не нашлось ни одного другого устройства с Bitchat, из-за чего проверить обмен сообщениями не удалось.

Это типичная "болезнь роста" для всех mesh-мессенджеров: до тех пор, пока достаточная масса людей не установит приложение, реальное покрытие сети будет оставаться спорадическим. Во-вторых, на старте возникла путаница с Android-версией. Официально ее можно скачать только из репозитория GitHub, но в Google Play появилось сразу несколько клонов Bitchat, которые тысячи пользователей ошибочно установили на свои телефоны. Дорси подчеркнул, что в Google Play его творение пока отсутствует, поэтому стоит остерегаться подделок.

Сейчас разработчик исправляет и технические баги: в частности, обнаружена проблема совместимости между iOS и Android-версиями (iPhone не видят Android-устройства в сети), и Дорси уже отправил патч в App Store на проверку.

Что такое Bluetooth mesh-мессенджеры Mesh-мессенджер – это приложение для обмена сообщениями, что создает одноранговую сеть (peer-to-peer) между устройствами поблизости. Вместо передачи данных через интернет (серверы провайдера), сообщения "прыгают" от одного смартфона к другому, пока не достигнут адресата. Такие приложения обычно используют модуль Bluetooth Low Energy, имеющий радиус действия около 50–100 метров. Однако если между отправителем и получателем есть другие участники сети в этой зоне, каждый из них работает как ретранслятор. Например, если человек А находится в 30 метрах от человека Б, а человек Б – в 30 метрах от В, то А может отправить сообщение В через промежуточное звено Б. Этот принцип сетки позволяет существенно расширить зону покрытия без необходимости в базовых станциях или роутерах.



FireChat был одним из первых популярных mesh-мессенджеров, получивших огласку во время протестов в Гонконге 2014 года. Позже его пример перенял Bridgefy – это приложение рекламировали для использования на массовых мероприятиях и даже в случае отключения интернета во время политических кризисов или беспорядков. Впрочем, mesh-сети имеют и недостатки. Прежде всего, они требуют густой концентрации пользователей: если рядом никого нет, сообщения просто некому ретранслировать дальше.



Также существуют вопросы безопасности – например, исследователи находили уязвимости в Bridgefy, что могли позволить злоумышленнику подделать сообщение или раскрыть личность отправителя. Поэтому новые проекты вроде Bitchat должны уделять особое внимание криптографической защите и аутентификации участников сети.

Перспективы: модный эпп или полезный инструмент

Новый мессенджер от Дорси привлек внимание одновременно и технического сообщества, и более широкой публики. С одной стороны, Bitchat вписывается в тренд децентрализации и приватности: отказ от серверов и крупных корпораций резонирует с запросом пользователей на контроль над своими данными. Как отмечает TechCrunch, подобные проекты ранее оставались нишевыми, но теперь, благодаря известному имени основателя, имеют шанс получить большую огласку.

С другой стороны, скептики указывают на чисто практические барьеры: сможет ли Bitchat достичь критической массы пользователей, чтобы сеть была полезной в повседневной жизни? Ведь конкурировать придется не только с централизованными мессенджерами вроде WhatsApp, но и с обычными SMS, которые тоже работают оффлайн (в пределах мобильной сети). Пока Bitchat бесплатный и не содержит рекламы или премиум-функций.

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Сейчас это скорее эксперимент, чем коммерческий продукт. Сам Джек Дорси показал, что такими проектами можно заниматься в свободное время, отходя от корпоративной модели. Его предыдущий стартап Twitter в свое время также начинался как побочный проект, выросший в глобальную платформу. Повторит ли Bitchat подобный успех – вопрос открытый. Но даже если нет, этот мессенджер уже сейчас привлек внимание к важности альтернативных средств связи, устойчивых к отключениям и цензуре, и, вероятно, подтолкнет развитие новых решений в области децентрализованных коммуникаций.