Биткойн ушел в крутое пике

Из-за заявления компании Google курс криптовалюты впервые с середины февраля с 10 тысяч упал ниже 8 тысяч долларов за биткойн.

По данным СoinDesk, падение криптовалюты Bitcoin с 10 тысяч за "монету" началось еще 12 марта. А стремительное падение ниже 8 тысяч долларов продолжается с ночи.

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Пик курса на торгах был достигнут в начале суток по времени бирже в 2 часа ночи по киевскому времени. Далее курс начал падать.

Самый низкий "порог" курса Bitcoin составил 7 676 долларов. Под утро биткойн немного подрос – до 8 186 долларов. Еще в начале недели он стоил более 9 800 долларов.

Обвал биткойна начался после того, как компания Google заявила о запрете рекламы криптовалюты и связанных с ней услуг. Запрет обещают ввести летом. Похожие ограничения уже ввел Facebook.

По словам аналитика CoinDesk Стена Хиггингса, активные продажи криптовалюты тоже могли стать причиной обвала курса.

Биткойн падает

Что такое криптовалюта? Это вид цифровой валюты, котора функционирует благодаря механизму асимметричного шифрования. По состоянию на январь 2018 года количество криптовалюты составляла 1 448 единиц. Самой популярной является Bitcoin (биткойн).