Биткойны, конюшня, вилла: изюминки деклараций кандидатов в президенты 2019

Все 44 кандидата в президенты обнародовали свои электронные декларации за 2017 год. Кое-кто из них состоятельный и богатый, а кое-кто не имеет ни собственного жилья, ни машины. Чем поразили и запомнились декларации соискателей главного кресла страны – вычитывали журналисты 24 канала.

Денег мало не бывает

Благодаря системе е-декларирования украинцы узнали, что в 2017 Петр Порошенко заработал 16 миллионов гривен. На четыре больше, чем годом ранее. Насколько обогатился президент в 2018 – пока не известно. Ведь по закону кандидаты в президенты должны подать декларации только за позапрошлый год.

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Тогда на банковских счетах Порошенко имел более 25 миллионов долларов. И по праву является самым богатым кандидатом в президенты. Даже без дома в Козине, трех квартир в Киеве и Виннице, земельных участков, акций и предприятий. С такими состояниями Порошенко на верхушке всех рейтингов богачей – их оценивают в один миллиард долларов.



Петр Порошенко – самый богатый кандидат в президенты

Больше всего земли задекларировал Аркадий Корнацкий – нардеп от БПП, член аграрного комитета. У него более 40 участков в Киевской и Николаевской областях. А также кафе, конюшня, овощехранилище и 15 домов. Впрочем, нардеп занимался аграрным бизнесом еще до того, как переступил порог Рады.



Аркадий Корнацкий – истинный аграрий с конюшней и овощехранилищами в декларации

А вот экс-министр экологии Игорь Шевченко шапки из Давоса не декларировал, ведь и без них неплохо зарабатывает. В частности, на аренде – почти 5 миллионов. А еще имеет 12 офисов и 20 гаражей.

Тем самым зарабатывает на жизнь и главный радикал Олег Ляшко. За 2017 год он получил от аренды почти 2 миллиона. А еще 16 выторговал за недвижимость и самое главное – он самый фартовый кандидат: в его президентской декларации – тот самый скандальный выигрыш полмиллиона в лотерею. Вилы и тренажеры – также присутствуют.



С вилами в руках и лотерейным выигрышем в кармане – Олег Ляшко

В несколько раз меньшие доходы шоумена Владимира Зеленского – лишь 7 миллионов прибыли, 400 тысяч долларов в латвийском банке и миллион гривен в украинском.

Если бы не жена...

Роману Насирову повезло с женой. Единственный кандидат, которого судят за коррупцию в 2017 задекларировал только доходы любимой. Заработали она 39 тысяч гривен зарплаты и чуть больше 9 миллионов гривен в каком-то строительном проекте. Еще 3 миллиона имеют на двоих наличными. Видимо, остатки после внесения залога в 100 миллионов гривен.



Если бы не жена, неизвестно как господин Насиров и выживал бы

Похвастаться состоянием жены может и пророссийский Юрий Бойко. Квартира и паркоместо в России, доходы от российской компании и депозит в Москве – вот чем владеет жена Бойко.



У пророссийского кандидата – соответствующая и жена: со значительными доходами в России

Лидеры в скромности

У Юлии Тимошенко декларация – одна из самых скромных. Живет она на зарплату – менее полумиллиона в год. Собственного жилья нет. Дом в Козине арендует. Две машины имеет ее муж, в том числе и советскую "Чайку".

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Несколько кандидатов живут почти на одну пенсию – в частности, Анатолий Гриценко и Александр Мороз. И меньше всего доходов задекларировала Инна Богословская – 42 тысячи. А вот наличных у нее аж 2 миллиона 800 тысяч гривен. И еще немного – в биткоинах. Не удивительно, что залог для регистрации в ЦИК бывшая нардеп несла пачками в пакете.



Пытаясь ничего не забыть, кандидаты декларировали все: от биткоинов до жомовых ям

Декларированием биткоинов отметился также бизнесмен Геннадий Балашов. Илья Кива указал жомовую яму, свободовец Руслан Кошулинский – теплицу и беседку. А скандальный политтехнолог Владимир Петров внес в декларацию картину Леся Подервянского.

Что известно про президентские выборы 2019 года?Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. В соответствии с Конституцией – на 5 лет. Выборы должны состояться 31 марта, а официальные результаты ЦИК сообщит до 10 апреля. И если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, проведут второй тур – 21 апреля, и в таком случае победитель будет объявлен 1 мая 2019 года.



Президентские выборы 2019: главные даты