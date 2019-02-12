Біткойни, конюшня, вила: родзинки декларацій кандидатів у президенти 2019

Усі 44 кандидати в президенти оприлюднили свої електронні декларації за 2017 рік. Дехто з них заможний і багатий, а дехто не має ані власного житла, ані машини. Чим вразили та запам'яталися декларації пошукачів головного крісла країни – вичитували журналісти 24 каналу.

Грошей мало не буває

Завдяки системі е-декларування українці дізналися, що у 2017 Петро Порошенко заробив 16 мільйонів гривень. На чотири більше, ніж роком раніше. Наскільки збагатився президент у 2018 – поки не відомо. Адже за законом кандидати у президенти мали подати декларації лише за позаминулий рік.

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Тоді на банківських рахунках Порошенко мав понад 25 мільйонів доларів. І по праву є найбагатшим кандидатом у президенти. Навіть без будинку в Козині, трьох квартир у Києві та Вінниці, земельних ділянок, акцій і підприємств. З такими статками Порошенко на верхівці усіх рейтингів багатіїв – їх оцінюють в один мільярд доларів.



Петро Порошенко – найбагатший кандидат у президенти

Найбільше землі задекларував Аркадій Корнацький – нардеп від БПП, член аграрного комітету. У нього понад 40 ділянок у Київській та Миколаївській областях. А також кафе, конюшня, овочесховище та з 15 будинків. Утім, нардеп займався аграрним бізнесом ще до того, як переступив поріг Ради.



Аркадій Корнацький – істинний аграрій з конюшнею та овочесховищами у декларації

А от екс-міністр екології Ігор Шевченко шапки з Давоса не декларував, адже і без них непогано заробляє. Зокрема, на оренді – майже 5 мільйонів. А ще має 12 офісів та 20 гаражів.

Тим самим заробляє на життя і головний радикал Олег Ляшко. За 2017 рік він отримав від оренди майже 2 мільйони. А ще 16 виторгував за нерухомість. та найголовніше – він найбільш фартовий кандидат: у його президентській декларації – той самий скандальний виграш півмільйона у лотерею. Вила і тренажери – також присутні.



З вилами в руках і лотерейним виграшем у кишені – Олег Ляшко

У кілька разів менші доходи шоумена Володимира Зеленського – лише 7 мільйонів прибутку, 400 тисяч доларів у латвійському банку і мільйон гривень в українському.

Якби не дружина...

Роману Насірову пощастило з дружиною. Єдиний кандидат, якого судять за корупцію в 2017 задекларував лише доходи коханої. Заробили вона 39 тисяч гривень зарплати і трохи більше як 9 мільйонів гривень у якомусь будівельному проекті. Ще 3 мільйони мають на двох готівкою. Мабуть, залишки після внесення застави у 100 мільйонів гривень.



Якби не дружина, невідомо як пан Насіров і виживав би

Повихвалятися статками дружини може і проросійський Юрій Бойко. Квартира та паркомісце в Росії, доходи від російської компанії і депозит у Москві – ось чим володіє дружина Бойка.



У проросійського кандидата – відповідна і дружина: зі значними статками у Росії

Лідери у скромності

У Юлії Тимошенко декларація – одна з найбільш скромних. Живе вона на зарплату – менш ніж півмільйона на рік. Власного житла не має. Будинок у Козині орендує. Дві машини має її чоловік, зокрема й радянську "Чайку".

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Кілька кандидатів живуть чи не на одну пенсію – зокрема, Анатолій Гриценко та Олександр Мороз. Та найменше доходів задекларувала Інна Богословська – 42 тисячі. А от готівки у неї аж 2 мільйони 800 тисяч гривень. І ще трохи – у біткоїнах. Не дивно, що заставу для реєстрації в ЦВК колишня нардепка несла пачками в пакеті.



Намагаючись нічого не забути, кандидати декларували усе: від біткоїнів до жомових ям

Декларуванням біткоїнів відзначився також бізнесмен Геннадій Балашов. Ілля Кива вказав жомову яму, свободівець Руслан Кошулинський – теплицю й альтанку. А скандальновідомий політтехнолог Володимир Петров вніс у декларацію картину Леся Подерв'янського.

Що відомо про президентські вибори 2019 року?Українці всьоме будуть обирати очільника держави. Відповідно до Конституції – на 5 років. Вибори повинні відбутися 31 березня, а офіційні результати ЦВК повідомить до 10 квітня. Та якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, проведуть другий тур – 21 квітня, і в такому випадку переможця буде оголошено 1 травня 2019 року.



Президентські вибори 2019: головні дати