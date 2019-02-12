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      Біткойни, конюшня, вила: родзинки декларацій кандидатів у президенти 2019

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      Усі 44 кандидати в президенти оприлюднили свої електронні декларації за 2017 рік. Дехто з них заможний і багатий, а дехто не має ані власного житла, ані машини. Чим вразили та запам'яталися декларації пошукачів головного крісла країни – вичитували журналісти 24 каналу.

      Грошей мало не буває

      Завдяки системі е-декларування українці дізналися, що у 2017 Петро Порошенко заробив 16 мільйонів гривень. На чотири більше, ніж роком раніше. Наскільки збагатився президент у 2018 – поки не відомо. Адже за законом кандидати у президенти мали подати декларації лише за позаминулий рік.

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      Тоді на банківських рахунках Порошенко мав понад 25 мільйонів доларів. І по праву є найбагатшим кандидатом у президенти. Навіть без будинку в Козині, трьох квартир у Києві та Вінниці, земельних ділянок, акцій і підприємств. З такими статками Порошенко на верхівці усіх рейтингів багатіїв – їх оцінюють в один мільярд доларів.

      Порошенко
      Петро Порошенко – найбагатший кандидат у президенти

      Найбільше землі задекларував Аркадій Корнацький – нардеп від БПП, член аграрного комітету. У нього понад 40 ділянок у Київській та Миколаївській областях. А також кафе, конюшня, овочесховище та з 15 будинків. Утім, нардеп займався аграрним бізнесом ще до того, як переступив поріг Ради.

      Корнацький
      Аркадій Корнацький – істинний аграрій з конюшнею та овочесховищами у декларації

      А от екс-міністр екології Ігор Шевченко шапки з Давоса не декларував, адже і без них непогано заробляє. Зокрема, на оренді – майже 5 мільйонів. А ще має 12 офісів та 20 гаражів.

      Тим самим заробляє на життя і головний радикал Олег Ляшко. За 2017 рік він отримав від оренди майже 2 мільйони. А ще 16 виторгував за нерухомість. та найголовніше – він найбільш фартовий кандидат: у його президентській декларації – той самий скандальний виграш півмільйона у лотерею. Вила і тренажери – також присутні.

      Ляшко
      З вилами в руках і лотерейним виграшем у кишені – Олег Ляшко

      У кілька разів менші доходи шоумена Володимира Зеленського – лише 7 мільйонів прибутку, 400 тисяч доларів у латвійському банку і мільйон гривень в українському.

      Якби не дружина...

      Роману Насірову пощастило з дружиною. Єдиний кандидат, якого судять за корупцію в 2017 задекларував лише доходи коханої. Заробили вона 39 тисяч гривень зарплати і трохи більше як 9 мільйонів гривень у якомусь будівельному проекті. Ще 3 мільйони мають на двох готівкою. Мабуть, залишки після внесення застави у 100 мільйонів гривень.

      Насіров
      Якби не дружина, невідомо як пан Насіров і виживав би

      Повихвалятися статками дружини може і проросійський Юрій Бойко. Квартира та паркомісце в Росії, доходи від російської компанії і депозит у Москві – ось чим володіє дружина Бойка.

      Бойко
      У проросійського кандидата – відповідна і дружина: зі значними статками у Росії

      Лідери у скромності

      У Юлії Тимошенко декларація – одна з найбільш скромних. Живе вона на зарплату – менш ніж півмільйона на рік. Власного житла не має. Будинок у Козині орендує. Дві машини має її чоловік, зокрема й радянську "Чайку".

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      Кілька кандидатів живуть чи не на одну пенсію – зокрема, Анатолій Гриценко та Олександр Мороз. Та найменше доходів задекларувала Інна Богословська – 42 тисячі. А от готівки у неї аж 2 мільйони 800 тисяч гривень. І ще трохи – у біткоїнах. Не дивно, що заставу для реєстрації в ЦВК колишня нардепка несла пачками в пакеті.

      Солянка
      Намагаючись нічого не забути, кандидати декларували усе: від біткоїнів до жомових ям

      Декларуванням біткоїнів відзначився також бізнесмен Геннадій БалашовІлля Кива вказав жомову яму, свободівець Руслан Кошулинський – теплицю й альтанку. А скандальновідомий політтехнолог Володимир Петров вніс у декларацію картину Леся Подерв'янського.

      Що відомо про президентські вибори 2019 року?Українці всьоме будуть обирати очільника держави. Відповідно до Конституції – на 5 років. Вибори повинні відбутися 31 березня, а офіційні результати ЦВК повідомить до 10 квітня. Та якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, проведуть другий тур – 21 квітня, і в такому випадку переможця буде оголошено 1 травня 2019 року.

      Вибори
      Президентські вибори 2019: головні дати

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Ілля Кива е-декларування Руслан Кошулинський Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Юрій Бойко Олег Ляшко Корнацький Аркадій Олексійович Ігор Шевченко Роман Насіров Олександр Мороз Інна Богословська Геннадій Балашов
      Джерело: 24 канал
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