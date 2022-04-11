Битва бульдогов под одеялом, – Цимбалюк о разборках в российских элитах

Информация об аресте руководителя 5 службы России и "ирония судьбы" с Сурковым, нигде не подтверждена. Это похоже на историю с Шойгу, который исчез на две недели.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк в эфире 24 канала. Он также отметил, что даже несмотря на возвращение министра обороны России через 2 недели, существенных изменений нападение не претерпело.

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Конечно, определенные "разборки" на высших ступенях российской власти таки происходят и это логично. Вся эта ситуация с элитами, очень напоминает похожую в СССР, – битва бульдогов под одеялом,

– утверждает журналист.

"В конце концов, назначен новый глава вторжения в Украину. На нашу землю русские уже стянули все, что есть, все виды вооружений здесь. Разве что не бросили ядерное оружие, но о химических атаках уже вполне серьезно говорят, к тому же – против Мариуполя. Русские же современные нацисты, поэтому можно ждать чего угодно", – уверяет Цимбалюк.

По словам Романа, нам нужно взвешенно реагировать на разные вбросы и не надеяться, что они там все поперегрызают друг другу глотки.

"Ситуация на фронте очень сложная, все серьезно. Россияне принимают все максимальные меры, чтобы продолжать нас убивать, поэтому нужно быть начеку", – подчеркивает Роман Цимбалюк.

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