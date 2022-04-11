Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що навіть попри повернення міністра оборони Росії через 2 тижні, суттєвих змін напад не зазнав.

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Звісно, певні "розбірки" на вищих щаблях російської влади таки відбуваються і це логічно. Вся ця ситуація із елітами, дуже нагадує схожу у СРСР, – битва бульдогів під ковдрою,

– стверджує журналіст.

"Зрештою, призначено нового очільника вторгнення в Україну. На нашу землю росіяни вже стягнули все, що є, всі види озброєнь тут. Хіба що не кинули ядерну зброю, але про хімічні атаки уже цілком серйозно говорять, до того ж – проти Маріуполя. Росіяни ж сучасні нацисти, тому можна чекати на будь-що", – запевняє Цимбалюк.

За словами Романа, нам потрібно зважено реагувати на різні вкиди і не сподіватись, що вони там всі поперегризають один одному горлянки.

"Ситуація на фронті дуже складна, все серйозно. Росіяни вживають усіх максимальних заходів, аби продовжувати нас вбивати, тому потрібно бути напоготові", – підкреслює Роман Цимбалюк.

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