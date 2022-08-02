Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что захватчики со своей стороны не готовы допустить освобождения правого берега Днепра.

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"На Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег"

Черник отметил, что сейчас создается впечатление, что противник переносит бои с акцентом на Херсонщину. И там складываются неплохие предпосылки для наших контрнаступательных действий.

Если ставить приоритеты, то, на мой взгляд, на эту минуту действительно на Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег.

– подчеркнул военный эксперт

Однако, по его мнению, российские оккупанты не готовы допустить освобождения правого берега Днепра. Поэтому нельзя пренебрегать действиями вражеской армии.

Черник о великой битве за правый берег Днепра: смотрите видео

"Вся линия фронта важна"

По словам Черника, внимательно изучив всю военную историю россиян, можно заметить очень интересную особенность – они умеют "делать сюрпризы".

Поэтому, по его мнению, следует внимательно и аккуратно относиться абсолютно ко всей линии разграничения. Также сейчас преждевременно говорить, что какой-то плацдарм стал легче, а на каком-нибудь обострилась обстановка.

Вся линия фронта важна, без исключения,

– отметил он.

В то же время военный эксперт добавил, что одним из тезисов философии войны является то, что она является путем обмана. И введение противника в заблуждение тоже является стратегической задачей.

Кстати! Сейчас российские оккупанты активно перебрасывают войска на Юг Украины, снимая их даже с Восточного направления. По мнению военного эксперта Олега Жданова, там у них есть два возможных варианта развития событий.

Ситуация в Херсонской области: что известно

Украинские войска достигли успехов на Юге. Это подтверждают и специалисты из американского Института изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Сопротивление украинцев на Херсонщине и меткие удары ВСУ по складам врага являются критическими для оккупантов. Для них перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы.

Обратите внимание – россияне активно стягивают батальонные группы на юг: смотрите видео