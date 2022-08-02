Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что захватчики со своей стороны не готовы допустить освобождения правого берега Днепра.
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"На Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег"
Черник отметил, что сейчас создается впечатление, что противник переносит бои с акцентом на Херсонщину. И там складываются неплохие предпосылки для наших контрнаступательных действий.
Если ставить приоритеты, то, на мой взгляд, на эту минуту действительно на Херсонщине может начаться большое сражение за правый берег.
– подчеркнул военный эксперт
Однако, по его мнению, российские оккупанты не готовы допустить освобождения правого берега Днепра. Поэтому нельзя пренебрегать действиями вражеской армии.
Черник о великой битве за правый берег Днепра: смотрите видео
"Вся линия фронта важна"
По словам Черника, внимательно изучив всю военную историю россиян, можно заметить очень интересную особенность – они умеют "делать сюрпризы".
Поэтому, по его мнению, следует внимательно и аккуратно относиться абсолютно ко всей линии разграничения. Также сейчас преждевременно говорить, что какой-то плацдарм стал легче, а на каком-нибудь обострилась обстановка.
Вся линия фронта важна, без исключения,
– отметил он.
В то же время военный эксперт добавил, что одним из тезисов философии войны является то, что она является путем обмана. И введение противника в заблуждение тоже является стратегической задачей.
Ситуация в Херсонской области: что известно
- Украинские войска достигли успехов на Юге. Это подтверждают и специалисты из американского Института изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.
- Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.
- Сопротивление украинцев на Херсонщине и меткие удары ВСУ по складам врага являются критическими для оккупантов. Для них перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы.
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