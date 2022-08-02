Про це повідомив 24 каналу військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що загарбники зі свого боку не готові допустити визволення правого берега Дніпра.

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"На Херсонщині може початися велика битва за правий берег"

Черник зазначив, що нині складається враження, що противник переносить бої з акцентом на Херсонщину. І там складаються непогані передумови для наших контрнаступальних дій.

Якщо ставити пріоритети, то, на мій погляд, на цю хвилину, дійсно, на Херсонщині може початися велика битва за правий берег,

– наголосив військовий експерт

Однак, на його думку, російські окупанти не готові допустити визволення правого берега Дніпра. Тому не можна легковажити діями ворожої армії.

Черник про велику битву за правий берег Дніпра: дивіться відео

"Вся лінія фронту є важливою"

За словами Черника, уважно вивчивши всю воєнну історію росіян, можна помітити дуже цікаву особливість – вони вміють "робити сюрпризи".

Тому, на його думку, треба уважно й акуратно ставитися абсолютно до всієї лінії розмежування. Також зараз передчасно казати, що якийсь плацдарм став легшим, а на якомусь загострилася обстановка.

Вся лінія фронту є важливою, без винятку,

– зазначив він.

Водночас військовий експерт додав, що однією із тез філософії війни є те, що вона є шляхом обману. І введення противника в оману також є стратегічним завданням.

До речі! Зараз російські окупанти активно перекидають війська на Південь України, знімаючи їх навіть зі Східного напрямку. На думку військового експерта Олега Жданова, там у них є два ймовірних варіанти розвитку подій.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.

Морські піхотинці провели вдалі контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. У полоні опинились 11 ворогів: 1 офіцер, 1 прапорщик та одразу 9 мобілізованих у так званій "республіці" донецьких бойовиків.

Спротив українців на Херсонщині та влучні удари ЗСУ по складах ворога є критичними для окупантів. Для них перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.

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