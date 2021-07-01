"День рейнджеров": миссия миротворцев США в Могадишо превратилась в кровавую бойню

Гражданская война в Сомали во второй половине XX века унесла сотни тысяч жизней. Жестокие противостояния достигли пика во время схватки, которую сегодня вспоминают под названием "День рейнджеров".

В 1988 году в Сомали началась гражданская война, которая привела к голоду в стране. Он унес жизни более 300 тысяч человек.

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После обострения ситуации во внутренний конфликт вмешалась миротворческая миссия Организации Объединенных Наций. Сначала ее члены оказывали продовольственную помощь населению. Однако вскоре сосредоточились на демократии и восстановлении стабильного правительства. Такое изменение курса спровоцировало противостояние между миротворческими силами ООН и боевиками полевого командира Национального Альянса Сомали Мохаммеда Айдида. Одно из этих кровавых столкновений даже заставило США вывести американские войска из страны.

Кровавая борьба оппозиции

С конца 1980-х годов сомалийские Вооруженные силы вели боевые действия против повстанцев в 3 направлениях:

на северо-востоке – Демократический фронт спасения Сомали;

на северо-западе – Сомалийское национальное движение;

на юге – Объединенный сомалийский конгресс.

После свержения в январе 1991 года диктатора Мохаммеда Сиада Барре в стране воцарился хаос. Основная повстанческая группа столицы Сомали, города Могадишо, под названием Объединенный сомалийский конгресс разделилась на 2 вооруженные фракции:

первую возглавил Али Мохаммед, который стал председателем Временного правительства страны;

вторую – Мохаммед Айдид.



Улица, которой разделили город / Фото ORIEZ

Все оппозиционные группы Сомали, несмотря на соглашение о прекращении огня, начали кровавое соревнование за власть. К концу года погибших и раненых стало более 20 тысяч человек, а в стране начался голод. В следующем году ООН направила в Африку 50 военных наблюдателей, которые должны были контролировать распределение пищи между населением.

США изменили миротворческую миссию

Впоследствии президент США Джордж Буш заявил, что американские военные поддержат помощь ООН в Сомали. В конце 1992 года стало понятно, что поставок продовольственных товаров не достаточно, чтобы прекратить смерти. Тогда Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали подал Совету Безопасности ООН рекомендации по изменению миротворческой миссии.



Джордж Буш / Фото Getty Image

После этого в Сомали развернули контингент численностью 28 тысяч человек, большинство из которых были военными, а остальные – гражданским персоналом из 35 стран мира. Кроме того, дополнительно организовали оперативное подчинение ООН сил быстрого реагирования. Оно насчитывало 1167 американских военных, и базировалось на кораблях ВМС США вблизи сомалийского побережья.

Смерти миротворцев

15 марта 1993 года в Аддис-Абебе состоялась Конференция по вопросам национального примирения в Сомали. На ней 15 сомалийских партий согласились с условиями восстановления в стране мира и демократии. Однако уже через месяц было очевидно, что фракция Мохаммеда Айдида не будет выполнять условия соглашения. Последний начал трансляции на "Радио Могадишо" против ООН. Командующий миротворческих сил приказал закрыть радиостанцию.



Мохаммед Айдид / Фото Aalchetron

В ответ на это Айдид приказал боевикам Национального Альянса Сомали атаковать пакистанские миротворческие силы во время осмотра хранилищ оружия, которое было на станции. В результате погибли 24 и были ранены 57 пакистанских военнослужащих. Также ранения получили 3 американских и 1 итальянский солдат. На следующий день Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 837, которая заключалась в аресте ответственных за смерть миротворцев.

Кровавый понедельник

В течение 12 – 16 июня американский военные провели ряд атак, чтобы найти Мохаммеда Айдида. В следующем месяце, 12 июля 1993 года, американцы провели очередную спецоперацию, которую сомалийцы впоследствии назовут "Кровавым понедельником". При поиске Айдида американские войска атаковали дом в Могадишо. К этим действиям их побудила информация от тайного агента о том, что в помещении будет находиться разыскиваемый глава сомалийской группировки.

Данные оказались ложными, а во время нападения погибли 54 сомалийцы и еще более 160 были ранены. Кроме того, операция американских военных привела к гибели четырех журналистов, которых забросала камнями разъяренная толпа.

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В официальном отчете американцы утверждали, что якобы их наземная группа находилась на месте событий не более 10 минут и только оценивала результат воздушного нападения. Однако присутствующие во время атаки сомалийцы свидетельствовали о жестокости американских солдат. В любом случае эта атака значительно подорвала доверие большинства жителей Сомали к Миротворческой группе США.

Ответ боевиков

8 августа боевики Айдида взорвали с помощью самодельного взрывного устройства транспортное средство американских вооруженных сил. На месте погибли 4 служащие полиции США. Через 2 недели террористический акт повторили.

В ответ на агрессивные действия сомалийцев Конгресс США проголосовал за усиление ударной части контингента. После этого президент США Билл Клинтон утвердил развертывание специальной оперативной группы войск, которая состояла из 400 рейнджеров и операторов засекреченного подразделения "Дельта". Все они действовали в рамках операции под названием "Готический змей". Ее целью было захватить полевого командира Мохаммеда Айдида.



Билл Клинтон /Фото Getty Image

Новое кровавое противостояние

3 октября 1993 года группа сил попыталась захватить министра иностранных дел и главного политического советника Айдида. Согласно плану, операция блокировки и захвата зданий должна была длиться не более 30 минут. Однако именно она превратилась в кровавое противостояние, которое длилось до следующего утра.

В результате столкновения погибли 19 американских и 1 малайзийский военный. Еще 80 ранили. По другую сторону баррикад жертвы были значительно больше – по разным оценкам убили от 315 до 2 тысяч сомалийцев. Среди погибших были и мирные жители.



В поддержку боя отправились вертолеты / Фото Sixgunsix

Определить точное происхождение убитых боевиков невозможно до сих пор. По разным сведениям, на стороне Айдида воевали иностранные боевики. Некоторые из них были якобы ветеранами Афганской войны, которых транспортировал в Сомали международный террорист Усама бен Ладен. Последний также занимался поставкой оружия боевикам. Впоследствии он это подтвердил лично и отметил, что такая поддержка Айдида обошлась ему в 3 млн долларов.

Большие потери не оправдали цель

Большие потери обеих сторон оправдали цель лишь частично. Задержали обоих сторонников Айдида, однако он сам был и дальше на свободе. После битвы американское телевидение показало ужасные кадры, на которых сомалийцы таскали по улицам убитых американских солдат. Правительство США опасалось повторять такой бой и выразило нежелание продолжать принимать участие в миротворческой деятельности в регионе.

6 октября Билл Клинтон провел в Белом доме экстренное совещание, на котором выразил свою позицию относительно ситуации в Сомали. Тогда решили прекратить военные операции против Айдида, за исключением возможной необходимой самообороны. Правительство объявило, что до 31 марта 1994 года все американские войска будут выведены из Сомали.



Бронетранспортеры обеспечивали отвод солдат / Фото CT Snow from Hsinchu

После полного вывода войск несколько сотен морских пехотинцев на боевых кораблях ВМС США еще оставались вблизи сомалийского побережья. Их целью было оказывать помощь в случае эвакуации американских граждан, которые работали на территории африканского государства в офисе представительства США. К марту 1994 года всех вывезли из страны.



Бой в центре Могадишо / Фото Wikipedia

Книга и 2 Оскара

Противостояние 3 – 4 октября 1993 года вскоре вошло в историю как Битва в Могадишо, в Сомали же его называют не иначе как "День рейнджеров". Эти боевые действия в 1999 году изобразил в своей книге под названием "Падение Черного ястреба" американский журналист Марк Боуден. Именно такое название – Black Hawk, что в переводе означает "Черный ястреб", имел сбитый сомалийскими боевиками американский вертолет. Через 2 года по сюжету книги сняли одноименный фильм, получивший две награды Оскар.