Бастион Украины, или Какую роль сыграет Бахмут в большой войне

В ходе любой наступательной операции оккупантов они неизбежно сталкиваются с тем, что их подразделения неконтролируемо скоропостижно теряют боеспособность из-за потерь в личном составе и технике.

Оккупанты буксуют под Бахмутом

В связи с этим любой их эпический напор постепенно сходит на нет. Наступательные действия поддерживаются на определённом уровне активности, но в целом они находятся в режиме ожидания компенсации потерь, основную роль которой сейчас выполняют не эшелоны с техникой, а колоны "КамАзов" с чмобиками либо автозаки с зэками.

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Добровольная ловушка

И примерно такая ситуация начинает складываться в районе Бахмута. С одной стороны, давление не уменьшилось, с другой стороны, оно исчерпало потенциал для продвижения хотя бы на сотню-другую метров. И причиной тому является утрата боеспособности большей части подразделений российских оккупационных войск.

Очевидно, что в ближайшее время компенсация потерь прибудет, причем сроки будут максимально сжатыми. Командование российских оккупационных почему-то считает локацию Бахмута максимально приоритетной. Оно и хорошо, ведь зацикливаясь на этом городе, они неспешно, но уверенно сливают другие локации.

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А потому Бахмут невероятно стойко продолжает выполнять свою не просто очень, а безмерно важную роль в этой войне на истощение врага и выживание нации. Россиянам в очередной раз не удалось проломить оборону нашего бастиона, и в ближайшее время это им не светит.