С одной винтовки высаживали по 30 выстрелов за ночь, – снайпер СБУ о работе под Бахмутом

Весной 2023 года снайперы Центра специальных операций "А" воевали за "Дорожную жизнь" под Бахмутом. Один из защитников рассказал, что за ночь с винтовки высаживали по 30 выстрелов.

Снайперы СБУ "Альфа" прикрывали подразделения ВСУ на участке, который называли "Дорога жизни". В документальном фильме ТСН бойцы рассказали о работе на позициях под Бахмутом, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Сделали все возможное и невозможное: в СБУ поделились деталями обороны Бахмута

"Не рассчитывали, что будет столько врага"

Один из защитников отметил, что лучшее время для снайпера – это ночь. Обычно снайпер выходит на позицию, может наблюдать до 5 дней и произвести 1 – 2 выстрела.

А тут за ночь мы с одной винтовки высаживали по 30 выстрелов, под третий магазин думали уже идти за патронами, потому что не рассчитывали, что будет столько врага,

– подчеркнул снайпер СБУ.

Добавил, что ночью увидел свой прицел, заметив, как на позиции подниматься и опускается голова.

"Присмотревшись, мы поняли, что это, что это один из вагнеровцев. Я решил дождаться пока он станет отдохнуть. Это заняло минут 20, но в один момент он все же устал, встал, поднял голову. В этот момент я произвел выстрел. Голова исчезла", — рассказал снайпер.

Также отметил, что через некоторое время услышал крики на русском, мол, Дэн, где ты, все ли нормально.

Далее выбежал вражеский гранатометчик. Оккупант успел произвести выстрел: пролетело над головами украинских военных. Впрочем, в этот момент наш снайпер выстрелил и ликвидировал захватчика.

Любопытно! Василий Малюк рассказал, что снайперы СБУ лучшие. Большинство – чемпионы мира из снайпинга. С начала полномасштабного вторжения работают на самых горячих локациях и выполняют сверхсложные задачи.

"Это те, кто жалит иглой прямо в сердце. Это уникальная и филигранная работа. Они достают топовых негодяев из реально больших дистанций. И они это делают постоянно, эффективно", – подчеркнул глава СБУ.