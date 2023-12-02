Снайпери СБУ "Альфа" прикривали підрозділи ЗСУ на ділянці, яку називали "Дорога життя". У документальному фільмі ТСН бійці розповіли про роботу на позиціях під Бахмутом, пише 24 Канал.

До речі Зробили все можливе і неможливе: у СБУ поділились деталями оборони Бахмута

"Не розраховували, що буде стільки ворога"

Один з захисників зауважив, що найкращий час для снайпера – це ніч. Зазвичай, снайпер виходить на позицію, може спостерігати до 5 днів і зробити 1 – 2 постріли.

А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів, під третій магазин думали вже йти за патронами, бо не розраховували, що буде стільки ворога,

— підкреслив снайпер СБУ.

Додав, що вночі побачив свій приціл, помітивши як на позиції підійматися й опускається голова.

"Придивившись, ми зрозуміли, що це, що це один з вагнерівців. Я вирішив дочекатись поки він стане відпочити. Це зайняло хвилин 20, але в один момент, він все ж таки втомився, встав, підняв голову. У цей момент я здійснив постріл. Голова зникла", — розповів снайпер.

Також зазначив, що через деякий час почув крики російською, мовляв, Ден, де ти, чи все нормально.

Далі вибіг ворожий гранатометник. Окупант встиг здійснити постріл: пролетіло над головами українських військових. Втім, у цей момент наш снайпер вистрілив і ліквідував загарбника.