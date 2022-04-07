Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую с тысячами единиц техники, – Кулеба

Россия пытается захватить и удержать украинские Донетчину и Луганщину. Битва за эти территории будет ожесточенной.

Об этом сказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в Брюсселе. Он отметил, что исход битвы России и Украины за Донбасс увидим на поле боя.

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"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, учитывая как она к этому готовится", – рассказал Кулеба.

Как действуют рашисти

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты ежедневно увеличивают количество и интенсивность обстрелов. Он отметил, что россияне просто хотят уничтожить населенные пункты. Гайдай призвал людей эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Мы видим четко, что перед тем, как враг пойдет в наступление и сделает прорыв, он просто будет уничтожать города полностью,

– подчеркнул глава ОВА.

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