Битва за Донбасс может не произойти, – Пионтковский сказал, что генералы могли убедить Путина

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью SkyNew признал, что Россия понесла "значительные потери" во время войны, которые являются трагическими для России. А потом заявил, что война прекратится в ближайшие дни.

Все эти заявления показывают, что Россия сейчас заинтересована в переговорах даже больше, чем Украина. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

Внимание Мы готовы, – военный эксперт сказал, когда может быть вторая фаза наступления на Восток

Поэтому создается впечатление, что эта "битва за Донбасс", которую объявила Москва, чтобы добиться более значимых позиций, вряд ли произойдет.

Возможно, генералы убедили Путина, что никаких шансов добиться поразительных успехов нет,

– отметил Пионтковский.

Все это свидетельствует о желании Москвы добиться прекращения огня. Однако публицисту кажется, что Украина должна занять твердую позицию и не соглашаться с этим.