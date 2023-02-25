Историческая битва за Мощун: СМИ установили, какие элитные бригады России уничтожили у Киева

Украинские защитники во время мартовских боев за село Мощун в 2022 году уничтожили по меньшей мере сотню российских десантников, морпехов и разведчиков. Это была элита оккупационной армии, которая должна была захватить Киев.

Журналисты "Радио Свобода" проанализировали открытые данные, документы, видео и интервью. На основе этого они установили, как Силам обороны Украины удалось нанести российской армии одно из самых ощутимых поражений в новейшей истории и удержать Киев.

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Какие российские бригады участвовали в битве за Мощун

Согласно расследованию, за месяц тяжелых боев в селе Мощун Киевской области большие потери понесли батальонные и ротно-тактические группы из состава:

не менее трех элитных российских дивизий ВДВ – 6-й "Псковской", 98-й "Ивановской", 106-й "Тульской";

двух бригад морской пехоты – 155-й из Владивостока и 40-й из Камчатки.

Кроме этого, 331-й парашютно-десантный полк из Костромы понес большие потери именно в боях за Мощун. Защитники ликвидировали не менее 45 десантников этого элитного подразделения. Среди идентифицированных погибших:

12 участвовали в так называемых парадах победы на Красной Площади в Москве,

шестеро – воевали в Сирии,

трое получили медаль за оккупацию Крыма.

Также журналистам удалось установить около 30 единиц разной российской военной и инженерной техники, которую уничтожили, повредили или бросили непосредственно в Мощуне. Значительная ее часть принадлежала именно 331 парашютно-десантному полку.

Убегая, оккупанты бросили и редкие образцы, в том числе бронемашину из состава комплекса разведки и управления противовоздушной обороной с секретным модулем "Барнаул-Т".

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Разгром российской армии в Мощуне – одна из ключевых побед

Костромский десантный полк был одним из подразделений России, которые в августе 2014 года перешли украинско-российскую границу и атаковали наши войска в районе Иловайска.

Ощутимые потери во время штурма Мощуна и последующего ухода из этого села понесла также 155-я отдельная бригада морской пехоты из Владивостока. Силы обороны ликвидировали не менее 30 российских морпехов. В частности, в Мощуне погиб капитан роты Андрей Иванов.

Позже оккупанту посмертно присвоили звание "Героя России". В общей сложности эту награду за проигранную битву в Мощуне получили не менее пяти российских военных, трое из них – посмертно.

Разгром российской армии в Мощуне – одна из ключевых побед Украины в первой фазе полномасштабной агрессии России. Тогда оккупанты так и не смогли прорваться в столицу, а вскоре были вынуждены бежать из Киевщины.

– говорится в расследовании.