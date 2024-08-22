Битва за Покровск: быть или не быть

На Покровском направлении противник завершает выполнение задач первого этапа своей Покровской наступательной операции. Скорее всего, в ближайшее время оккупанты проведут определенную перегруппировку сил и средств в пределах полосы действия своей группировки войск "Центр".

Передовым подразделениям 2-й общевойсковой армии противника удалось наконец-то не только полностью ликвидировать плацдарм ВСУ на восточном берегу реки Волчья, но и прорваться ощутимо западнее нее на направлении Новоселовка Первая – Камышевка. Подразделения 27-й мотострелковой дивизии и 114-й отдельной мотострелковой бригады вышли на рубеж Николаевка – Птичье и готовятся к прорыву на северную окраину Соледара, а главное – попытки пробиться с севера к дороге Карловка – Селидово.

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В свою очередь, на Покровском направлении оккупантам удалось выйти на рубеж Гродовка – Новогродовка. Свои главные усилия в этой полосе россияне сосредотачивают на ведении практически непрерывных атакующих и штурмовых действий на направлениях Журавка – Луч, а также Николаевка – Новогродовка, Николаевка – Мариновка.

Зачем противнику эта локальная перегруппировка и чем она вызвана? По сути, двумя аспектами, или, лучше сказать, двумя шансами украинского командования на стабилизацию ситуации на Покровском направлении.

Шанс №1

Я бы назвал его "невыученный урок" или "перенос". Дело вот в чем, на Покровском направлении ВСУ имеют шанс притормозить, а потом и вообще остановить противника благодаря одному важному фактору – природным условиям. Говорится об очевидном наличии определенных помех и препятствий для планомерного и постепенного продвижения войск противника, которые связаны со своеобразным барьерным рубежом, который пролегает по рекам Журавка и Казенный Торец и целого каскада небольших прудов и водохранилищ.

Для того чтобы таки действительно остановить врага на подступах к Покровску, нужно по крайней мере иметь на условном отрезке Елизаветовка – Селидово подготовленные и развитые оборонительные позиции в виде системы ротных опорных пунктов, обустроенных районов обороны, отсечных позиций, замаскированных и укрытых огневых позиций для артиллерии, бронетехники и других средств поражения.

Я очень сомневаюсь, что все это там сейчас есть.

Обустройство полноценных позиций главного рубежа обороны, не говоря о его других элементах, в ситуации непосредственного столкновения с противником, который к тому же имеет существенное преимущество в критически важных типах средств поражения и вообще в общем количестве сил и средств – маловероятно. Поэтому, скорее всего, остановить россиян по этому рубежу не получится. Тем более, что вражеские передовые подразделения уже ведут боевые действия в Красном Яру и Гродовке.

Кроме этого, россияне продолжают "давить" в районе хуторов Новоторецкое и Свиридоновка. То есть уже непосредственно на этом гипотетическом рубеже обороны.

Таким образом, можем констатировать, что противник уже вышел на этот гипотетически-стабилизационный рубеж, причем сразу в нескольких местах, и активно пытается прорваться уже за него. Упомянутый мною шанс, его удержать, приближается к нулю. Однако, если это все-таки произойдет, это будет настоящим (очередным) чудом ВСУ.

Шанс №2

Он связан с городом Селидово. Любое будущее движение противника в сторону Покровска будет связано с необходимостью для его командования осуществить целый комплекс мероприятий, который в военном искусстве обычно называют "обеспечение флангов".

Сейчас в полосе наступления 2-й ЗВА противника и 90-й танковой дивизии, скажем так, складывается несколько проблемная ситуация.

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Дело в том, что передовые подразделения 27-й мотострелковой дивизии, 15-й, 30-й и 114-й ОМСБр противника активно и интенсивно атакуют в достаточно широкой полосе – от Воздвиженки до Карловки. Однако существенное и ощутимое продвижение имеют не во всей этой полосе. По крайней мере, одновременное.

Конечно, что украинское командование в такой ситуации хочет проводить контратакующие действия по флангам ударных тактических групп противника. Но из-за дефицита сил и средств не имеет такой возможности.

Однако я совсем не зря в начале обзора акцентировал ваше внимание на факте ликвидации противником плацдармов ВСУ на реке Волчьей и продвижении противника в район Новожеланное – Камышевка – Птичье – Заветное.

С формальной точки зрения, это вполне можно считать удачным обеспечением левого (южного) фланга тех сил и средств 2 ЗВА противника, которые наступают на Покровск. Тем более, что россияне сейчас активно атакуют и в сторону Мариновки, пытаясь еще крепче обеспечить фланг.

А сама "проблема" заключается в том, что дальнейшее продвижение оккупантов в сторону Покровска явно будет связано с определенной долей риска. В первую очередь из-за того, что ВСУ продолжают удерживать район города Селидово, а также район Калиновое – Карловка – Галициновка – Мемрик, расположенный к востоку от города.

Другими словами, любое движение противника в направлении Новогродовки это – существенный риск для него получить удар.

Покровск и Селидово будут тесно связаны

Все это понимает и российское командование. Поэтому существует высокая доля вероятности, что действующие на этом направлении подразделения 90-й ТД противника в ближайшее время получат усиление.

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В целом с оперативно-тактической точки зрения дальнейшие широкоформатные действия противника в сторону Покровска явно потребуют от него проведения в ближайшее время целого комплекса обеспечительных действий.

Это касается не только флангов действующей на этом направлении 2-й ЗВА противника. Поэтому вражеское командование будет вынуждено провести в течение ближайшего времени локальную перегруппировку и, возможно, даже усиление.

Более того, российскому командованию придется выполнить и довольно значительный объем работ на смежном фланге УВ "Юг", также в полосах действия 55-й и 132-й ОМСБр своей 41-й ЗВА. В первую очередь, в смысле согласования действий сил и средств с общей концепцией наступления на Покровск.

В "будущей битве за Покровск" (если она, конечно, будет, в чем я уже сомневаюсь) судьбы Покровска и города Селидово будут очень тесно взаимосвязаны.