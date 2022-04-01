Битва за Славутич: как украинцы пугали оккупантов радиацией и выгнали их из города

Город Славутич расположен у границы с Беларусью и был "горячей" точкой противостояний с начала войны, ведь большинство его населения связано с атомной отраслью. Чернобыльскую АЭС захватили в первый день вторжения России, сейчас оккупанты ушли с объекта, прихватив с собой не только ложки и вилки, но и значительную дозу радиации.

Сопротивление населения и храбрость позволили отбросить россиян на окраины города, но за это время люди пережили так много, что хватило бы на отдельную жизнь. Мы пообщались с активистом Тимуром (по соображениям безопасности мы не будем указывать полное имя и должность спикера), который все это время находился в городе и помог воспроизвести хронологию событий, рассказал о возвращении работников ЧАЭС и о том, чего сейчас ждут люди. Дальше – прямая речь.

Читайте также Украли даже кофеварки и чайники: новые подробности, как оккупанты бежали из ЧАЭС

Полгода на станции в пересчете на рабочие часы

Все началось, когда захватили Чернобыльскую АЭС (24 февраля – 24 канал). Все работники – жители Славутича. Почти весь обслуживающий Зону отчуждения персонал проживает в Славутиче и ездит обычно на электричке, которая имела сообщение из Славутича в Чернобыль через территорию Беларуси.

Электричка "Славутич – Семиходы" На электричке до войны ездили исключительно сотрудники станции. Здесь не было формальностей по проверке документов, как это обычно бывает при пересечении границы. Туристы туда могли попасть, только купив тур на станцию непосредственно в администрации ЧАЭС. Такие экскурсии стали особенно популярны после сериала "Чернобыль" от HBO. Она преодолевала расстояние между Славутичем и ЧАЭС за 45 минут. Уже на остановке "Семиходы" находились КПП со стойками радиационного контроля, раздевалки и т.д.

Это была историческая договоренность Украины с Беларусью. Часть пути Украина арендовала у Беларуси. Эта электричка ездила в АЭС и обратно по железнодорожному мосту не останавливаясь. Мост был разрушен, когда вошли российские войска. Во время последней ротации все уже происходило фактически на территории Беларуси – туда завозили персонал машинами, автобусами, обыскивали, долго допрашивали и после этого они снова въезжали на территорию Украины.

Электричка, на которой ездят работники ЧАЭС / Фото Алины Туришин, 24 канал

Когда захватили Чернобыльскую АЭС, сразу встал вопрос, что будет с работниками, которые были на станции, поддерживали жизнеспособность ядерных объектов. Они отработали там около 600 часов – это чуть меньше полугода в пересчете на рабочие часы.

После первой ротации также в город вернули оказавшихся там во время войны 4 сталкеров, несколько нацгвардейцев, охранявших объект-укрытие, одного человека с раковым заболеванием и женщину из ГСЧС.

Во время ротации персонала вернулось около 60 человек, а чуть менее 50 отправили на пересменку. Власти сейчас ведут переговоры для того, чтобы можно было наладить ротацию персонала хотя бы каждые 10 дней. Для того чтобы поддерживать работу станции. Конечно, того железнодорожного переезда, который использовали раньше – не существует. Он уничтожен, он разбомблен. Как уже упоминалось, людей последний раз перевозили из Чернобыльской АЭС через Беларусь. Их тщательно обыскивали, допрашивали (когда они уезжали и въезжали на и с территории Беларуси).

И такое бывает Оккупанты украли треть контейнеров для ремонта оборудования на ЧАЭС

Самый счастливый день в жизни и поворотный момент

Следующей точкой стало отключение Чернобыльской АЭС от электроснабжения. Также отключили и Славутич и многие села Черниговской области.

ЧАЭС была полностью обесточена 9 марта. Работникам Укрэнерго удалось вернуть электроснабжение в город Славутич и на ЧАЭС только 13 числа.

Власти привозили дрова, помогали жителям как-то приспособиться, в городе продолжалось централизованное водоснабжение.

Мы так жили почти неделю и потом нам включили электроснабжение. Это, пожалуй, был самый счастливый день в моей жизни, и так город не радовался уже давно.

Несмотря на то, что ситуация была сложная эмоционально и психологически, людям удалось сплотиться. В этот период проявлялось настоящее добрососедство, люди помогали друг другу, кто продуктами, кто еще чем-то. Некоторые соседи впервые побеседовали друг с другом, хотя живут в одном доме.

Вечером когда включили свет, моя мама сказала: "Когда еще мы бы так хорошо с соседями пообщались".

Все продукты, хранившиеся в холодильниках, начали быстро портиться, их нужно было быстро готовить и запасы быстро начали уничтожаться.

Далее начались сообщения, что возле блокпоста на въезде в Славутич начались бои – это длилось около 3-4 дней. Собственно, сначала наши силы героически отбили город, на вторые сутки уже в Славутиче были слышны взрывы, обстрелы из минометов. Тогда местные власти запретили людям выходить из города, из дома. На третий день из домов запретили выходить уже из-за снайперской угрозы.

На четвертый день власти заявили, что комендантский час отменяется и все жители должны выйти на центральную площадь в 9 часов, чтобы защитить свой город на акции протеста. Где-то до 12:00 продолжался протест. Нам удалось оттеснить врага от центра Городского совета к дороге на въезде в город, на перекрестке с местной больницей. Во время акции российские оккупанты стреляли в воздух. Они имели технику, было около 4 БТРов, был броневик "Тигр", КамАЗы Росгвардии. Они уничтожали местную полицию, терроборону. Их сейчас нет, так сказал на митинге городской глава. После этого они отошли. Была договоренность о том, что они осмотрят местный участок полиции и местный военкомат на наличие оружия. 27 марта городской глава заявил, что россияне покинули город, возможно, есть несколько человек на блокпосте.

Смотрите видео, кадры, предоставленные местными жителями:

Следует отметить, что на митинге местные заметили следующие отметки на технике:

красные отметки на технике и на форме, круг перечеркнут белой линией (скорее всего, белорусская техника, но военные, похоже, русские);

серые машины Росгвардии (такие видели в Херсоне, Мелитополе);

также заметили отметки в виде 5 полосок – лента, где 3 красных полоски и между ними 2 белых;

некоторые были в форме ВСУ – где-то сняли или украли, но в черных жилетах.

Городского голову действительно похищали

Относительно городского главы. Было много слухов, что он бежал или хотел уехать. Мы знаем, что он не убегал, есть информация от людей, работающих в исполнительном комитете и это можно подтвердить. Да, его действительно похищали.

Уже в день митинга он был с протестующими. Город под украинским флагом, под украинским законодательством, повсюду работают украинские власти. Город никто не взял. Городской голова был в плену не больше 6-8 часов.

"Вы в Чернобыле"

Точно знаю, что работники станции не выходили к российским военным, они были даже в разных корпусах. Работники станций, где работали, там и спали. Организовали питание им тоже раздельно. Работники ЧАЭС питались в специальных столовых.

Прямых контактов не было, только на 5-6 день россияне спросили "А где мы находимся?" А им отвечали: "В Чернобыле, это опасный объект, всюду радиация". Россияне пугались, удивлялись и были в шоке, что они оказались на территории, загрязненной радиацией.

Таким образом, наши работники пытались их немного запугать. Они ведь не знают, где можно ходить, где нельзя. В российской армии даже не было с собой дозиметров. Они там и окапывались в Рыжем лесу, где завышенные дозы радиации, они там спали на этой земле, и готовили и ели. Они не были подготовлены.

Как выживает город

В последние дни боевых действий была сложная ситуация, ничего не работало. Вода у нас поступает из артезианских скважин, она местная, проблем не было и надеюсь, что не будет дальше. Электроснабжение уже есть. Продукты подвозили еще до атаки российских войск небольшими партиями. Уже сегодня должно появиться молоко. Картошку, мясо из окрестных сел подвозят. Местные производители делают хлеб. В каждом жилом квартале раздали карточки для его покупки.

Читайте тут В Славутиче оккупанты воруют картофель с местных складов

В настоящее время половина города уже получила первый пакет гуманитарной помощи. Есть комендантский час с 19.00 до 7.00 утра. Неизвестно, как он будет контролироваться. Мэр говорит, что возможно будет формат дружины от городского совета или муниципального караула. Планируют привлекать милиционеров ушедших в отставку или имеющих наградное оружие, охотничьи ружья. Люди смогут звонить в отделение и там будут распределять вызовы. Пока вопрос, как точно это будет происходить, но за правопорядком будут следить.

Изъятие оружия – было условием освобождения города. Россияне проверяли наличие автоматического оружия, изымали все, кроме охотничьих ружей.

Были фейковые сообщения о том, что в Славутич приезжала российская гуманитарка, мы ее не получали и не собираемся принимать. У нас есть запасы, у нас все будет нормально. Больше всего, в чем сейчас нуждается город, это контрнаступление украинских сил, чтобы вытеснить врага из области, возобновить нормальные поставки, вытеснить врага из окрестностей, куда их выгнали.