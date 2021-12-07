Бизнес-партнер Ермака получил руководящий пост в Минстратегпроме, – СМИ

Кабмин назначил первого замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Им стал Денис Шарапов, которого связывают с главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Кандидатура Шарапова была поддержана во время заседания Кабмина 6 декабря. Распоряжение о его назначении появилось на сайте правительственного портала.

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Предшественника Шарапова Валерия Иващенко Кабинет Министров Украины уволил с должности 15 сентября. Иващенко пробыл в должности чуть больше года.

Что связывает Шарапова с Ермаком

Как сообщает LB.ua, Шарапов – сын экс-руководителя "Укроборонсервиса" Александра Шарапова. В одном из интервью сам Ермак рассказывал, что оказывал юридические услуги "Укроборонсервису". Интересно, что с Ермаком Шарапов имел общий бизнес – ООО "Медийную группу европейского партнерства", но в 2018 году оба вышли из состава ее учредителей.

В октябре 2019 года почти одновременно Шарапов получил должность заместителя гендиректора "Укрспецэкспорта", а Ермака назначили в наблюдательный совет "Укроборонпрома". Через несколько месяцев Ермак возглавил ОП Украины, а Шарапов продолжил работать в "оборонке".

Добавим, что Минстратегпром – ведомство, ответственное за внедрение правительственной политики в сфере развития стратегических отраслей промышленности.