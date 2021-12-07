Кандидатуру Шарапова підтримали під час засідання Кабміну 6 грудня. Розпорядження про його призначення з'явилося на сайті Урядового порталу.

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Попередника Шарапова Валерія Іващенка Кабінет Міністрів України звільнив з посади 15 вересня. Іващенко пробув на посаді трохи більше як рік.

Що пов'язує Шарапова з Єрмаком

Як повідомляє LB.ua, Шарапов – син екскерівника "Укроборонсервісу" Олександра Шарапова. В одному з інтерв'ю сам Єрмак розповідав, що надавав юридичні послуги "Укроборонсервісу". Цікаво, що з Єрмаком Шарапов мав спільний бізнес – ТОВ "Медійну групу європейського партнерства", але у 2018 році обоє вийшли зі складу її засновників.

У жовтні 2019 році майже одночасно Шарапов отримав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту", а Єрмака призначили в наглядову раду "Укроборонпрому". За кілька місяців Єрмак очолив ОП України, а Шарапов продовжив працювати в "оборонці".

Додамо, що Мінстратегпром – відомство, що відповідальне за впровадження урядової політики у сфері розвитку стратегічних галузей промисловості.