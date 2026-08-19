Об этом сообщает СБУ.

Что известно о схеме?

СБУ сообщила о разоблачении владельцев промышленной группы компаний из Киевской области, которые, по данным следствия, продолжали работать на российский рынок после начала полномасштабной войны.

Речь идет о бизнес-сети, в которую входят 39 украинских компаний. Они специализируются на производстве кровельных и фасадных материалов.

Фактическими владельцами группы являются украинский бизнесмен и его сын. Младший фигурант еще до начала полномасштабного вторжения уехал в Россию, где продолжил управлять связанным с семьей бизнесом.

В России мужчина контролирует две компании в Белгороде и Реутове. Они фактически являются продолжением украинской бизнес-структуры и занимаются производством металлических конструкций. Одним из заказов этих предприятий было изготовление антидроновых сеток для нужд Следственного комитета России.

Следователи полагают, что фигуранты не ограничивались работой российских компаний, а также помогали финансировать агрессию России. Часть доходов от украинского бизнеса сначала переводили на подконтрольные офшорные компании, оформленные на других людей. После этого деньги переводили на счета вражеских предприятий, связанных с фигурантами.

Кроме того, средства поступали в российский бюджет в виде налогов, а также вкладывались в предприятия российского военно-промышленного комплекса.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность группы и задержали старшего фигуранта в Киеве. Его сын, по данным спецслужбы, находится в России.

Задержанному сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Он находится под стражей без возможности выхода под залог.

Также СБУ планирует арестовать имущество и счета бизнесмена в Украине. Среди активов, о которых идет речь, – 30 квартир, 20 парковочных мест и 29 автомобилей.

Сыну бизнесмена, находящемуся в России, также объявили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Поскольку он находится за пределами Украины, правоохранители работают над тем, чтобы привлечь его к ответственности.

Напомним, СБУ выявила агента российской военной разведки в Днепропетровской области. Мужчина помогал врагу проводить атаки по инфраструктуре Никополя.