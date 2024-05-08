Бизнесу и промышленности по всей Украине будут выключать свет

В Укрэнерго сообщили о введении ограничений в результате массированной атаки 8 мая. Они будут касаться всех регионов.

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений – дефицит электроэнергии, вызванный массированной ракетно-дроновой атакой россиян на энергетические объекты.

ВНИМАНИЕ! Если вечером потребление продолжит расти, "Укрэнерго" будет вынуждено прибегнуть к крайней мере сбалансирования энергосистемы – применить аварийные отключения для бытовых потребителей по всей Украине.

Чтобы этого избежать, экономно потребляйте электроэнергию с 18:00 по 23:00.

Бытовые потребители: не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях.

Бизнес и промышленность: уменьшите освещение торговых залов и использование энергоемкого оборудования, пересмотрите производственные процессы, максимально привлекайте импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.