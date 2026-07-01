Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Актуально Из бюджета "исчезли" 2,3 миллиарда: БЭБ раскрыло масштабную табачную схему

Что известно о схеме?

По данным следствия, транспорт оформляли как помощь для воинских частей, что позволяло избегать уплаты таможенных пошлин. На самом же деле эти автомобили не передавали армии, а продавали через объявления в соцсетях.

В схему привлекались подконтрольные благотворительные фонды, а в таможню подавались фиктивные гарантийные письма якобы от воинских частей. Это позволяло оформлять автомобили без растаможивания.

На данный момент выявлено более 300 незаконно ввезенных автомобилей, а убытки государства от неуплаченных пошлин оцениваются более чем в 50 миллионов гривен.

Разоблачение схемы наживы на машинах из гуманитарной помощи: смотрите фото БЭБ

В то же время масштабы могут быть еще больше: следствие проверяет вероятную причастность к ввозу более 3 000 транспортных средств. В ходе обысков в Ровно и области были изъяты автомобили, компьютерная техника, документы, печати благотворительных организаций и средства, вероятно, полученные преступным путем.

Сотрудники службы задержали 4 человека, им сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к схеме и масштабы ущерба государству.

Напомним, ранее военная контрразведка СБУ совместно с БЭБ раскрыла схему хищения бюджетных средств во время строительства командного пункта ВСУ в Житомирской области. По данным следствия, совладелица частной компании, выполнявшей подряд, присвоила не менее 2,7 миллиона гривен.

Правоохранители установили, что во время строительства экономили на материалах, из-за чего сооружение стало непригодным для использования. Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.