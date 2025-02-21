Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Бэннон использовал жест, похожий на "нацистское приветствие"

В сети распространился видеофрагмент выступления Бэннона на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC), проходящей в эти дни в Мэриленде.

Бэннон, который во время первого срока Трампа был политическим стратегом в команде Белого дома и старшим советником президента, в своем выступлении призвал к третьему сроку для Дональда Трампа и сказал, что такие лидеры, как он, появлялись "дважды в истории".

"Единственный способ, чтобы они победили – это, чтобы мы отступили. А мы не отступим. Мы не сдадимся и не уйдем. Сражайтесь, сражайтесь, сражайтесь", – сказал он.

Он сопровождал эти слова ударами по трибуне, после чего поднял правую руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск во время своей речи после инаугурации Дональда Трампа показал странный жест, который напоминал нацистское приветствие. Это возмутило сеть.

Вскоре сам Маск отреагировал на комментарии в сети, что якобы он сделал нацистский салют. Он написал, что ему очень надоели атаки в стиле "каждый является Гитлером".