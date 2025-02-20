Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на X Илона Маска. Илон Маск в очередной раз жестко раскритиковал президента Украины.
Читайте также Кто убил Лиру: Илон Маск обвинил Зеленского в смерти американского журналиста
Маск раскритиковал Зеленского
Маск призвал президента Украины провести выборы, чтобы "опровергнуть" заявления американского бизнесмена о "поживе мертвыми телами" украинских солдат.
Технологический миллиардер также назвал Зеленского "отвратительной машиной для взяточничества", что, по его словам, функционирует на крови и жертвах украинских военных. Маск поддержал позицию Трампа, указывая, что вопросы мира должны решать независимо от Зеленского.
Президент Трамп прав, игнорируя Зеленского,
– добавил Маск.
К слову, ранее Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский не может представлять волю украинцев без свободы прессы и подготовки к выборам.
Центр противодействия дезинформации СНБО Украины в очередной раз подчеркнул, что нелегитимным диктатором является Владимир Путин, а не Зеленский.