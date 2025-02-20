Про це розповідає 24 Канал з посиланням на X Ілона Маска. Ілон Маск в черговий раз жорстко розкритикував президента України.

Читайте також Хто вбив Ліру: Ілон Маск звинуватив Зеленського у смерті американського журналіста

Маск розкритикував Зеленського

Маск закликав президента України провести вибори, аби "спростувати" заяви американського бізнесмена про "поживу мертвими тілами" українських солдатів.

Технологічний мільярдер також назвав Зеленського "огидною машиною для хабарництва", що, за його словами, функціонує на крові і жертвах українських військових. Маск підтримав позицію Трампа, вказуючи, що питання миру мають вирішувати незалежно від Зеленського.

Президент Трамп має рацію, ігноруючи Зеленського,

– додав Маск.

До слова, раніше Ілон Маск заявив, що Володимир Зеленський не може представляти волю українців без свободи преси та підготовки до виборів.

Центр протидії дезінформації РНБО України вкотре наголосив, що нелегітимним диктатором є Владімір Путін, а не Зеленський.