Кабмин передал Верховной Раде проект госбюджета-2023: что важно знать

Бюджетный процесс начался. 13 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2023 год, а 14 сентября передало в Верховную Раду.

Как отметил председатель Комитета ВРУ по бюджету Юрий Аристов, бюджет на 2023 год очень сильно отличается от тех, которые были в предыдущие годы. На его формирование повлияла полномасштабная война.

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Основные расходы бюджета

В бюджете воюющей страны приоритетными являются затраты на обороноспособность и людей, которые должны испытывать поддержку со стороны государства в сложный момент. Поэтому в целом расходы предложили снизить на 272,7 миллиарда гривен, в частности, на содержание органов власти выделили на 11,6 миллиарда гривен меньше.

Основными расходами будут:

оборона и безопасность в общей сложности получат более триллиона гривен. Это 17,8% от ВВП;

поддержка ветеранов войны (жилье, выплаты, реабилитация) – 6,8 миллиарда гривен;

Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии – 19 миллиардов;

дотации на компенсацию потерь местных бюджетов в связи с агрессией россии – 24 миллиарда.

Также правительство предусмотрело увеличение расходов на социальную защиту, повышение заработной платы работникам образования и медработникам, сохранение стипендий. Не оставили без внимания и медицинскую сферу. Так, средства выделили на:

усиление эпидемиологического надзора,

развитие реабилитационных услуг и услуг психологической поддержки,

расширение программы бесплатной выдачи лекарств пациентам, или с их минимальной оплатой,

субвенции местным бюджетам для обустройства укрытий в учебных заведениях и обновление парка школьных автобусов.

Еще одним важным нюансом, как подчеркнул Юрий Аристов, является сохранение кредитов для бизнеса по программе "5-7-9" и грантов, что составляет почти 17,4 миллиарда гривен.

Откуда будут брать средства на расходы

Свои предложения депутаты могут давать до 1 октября. Голосовать в первом чтении планируется до 20 октября.

Доходы в бюджете-2023 планируются ниже чем расходы. Их планируют заложить на уровне 1,28 триллиона гривен, что на 3% меньше, чем планировали получить в текущем году (бюджет на 2022 год составлялся еще до полномасштабной войны).

Источниками этих поступлений будут:

Налог на доходы физлиц – 129 миллиардов гривен

Налог на прибыль предприятий – 132 миллиарда гривен

Рентная плата – 120,6 миллиарда гривен

Рента за лесные ресурсы – 462 миллиона гривен

Рента за водопользование – 856,4 миллиона гривен

Рента за добычу и использование недрами – 116,8 миллиарда гривен;

Рента за радиочастоты – 2,1 миллиарда гривен;

Рента за транспортировку – 320,9 миллиона гривен;

Акцизный налог – 137,3 миллиарда гривен;

НДС – 596,3 миллиарда гривен

Ввозная пошлина – 35,2 миллиарда гривен

ЧЧП и дивиденды – 7,3 миллиарда гривен

Азартные игры – 1,59 миллиарда гривен

Доходы от кредитов – 1,9 миллиарда гривен

Поступления от бюджетных учреждений – 45,5 миллиарда гривен.

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К сожалению, эти доходы не дотягивают до расходов, которые Украина будет вынуждена делать, поэтому образуется дефицит бюджета на уровне 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год. Это 20% ВВП. Чтобы покрыть бюджет, Украина будет прибегать к заимствованиям, 94% из которых планируется по внешним ресурсам.

Как отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль, уже сейчас более трети бюджета нам помогают финансировать международные союзники, и Украина прилагает максимум усилий, чтобы финансовая поддержка партнеров продолжалась в 2023 году.

Макропрогноз для экономики

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, экономика на следующий год вырастет на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном. Средняя зарплата составит около 18,5 тысячи гривен, а инфляция может достичь 30%. Среднегодовой курс доллара прогнозируют в районе 42 гривны.

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