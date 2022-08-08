Шмыгаль назвал главные приоритеты бюджета на 2023 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал самые приоритетные направления государственного бюджета на 2023 год.

Основные направления проекта госбюджета военного времени обсудили на совещании с командой Министерства финансов 8 августа.

К теме Минфин назвал крупнейшие источники финансирования бюджета с начала войны

Приоритеты государственного бюджета на 2023 год

В целом Денис Шмыгаль сообщил, что самые главные приоритеты на следующий год:

Сохранение макрофинансовой стабильности,

финансирование Вооруженных сил Украины,

и поддержка людей.

Как правительство готовит проект бюджета

По словам премьера, проект бюджета пишется с учетом требований военного времени: сохранения основных военных и социальных расходов, создания Фонда оперативного восстановления, продолжения программ стимулирования экономики.

Дал задачу Минфину исследовать расходы, особенно касающиеся государственных органов власти. Все должны ясно понимать, что является настоящим приоритетом во время войны,

– сказал премьер-министр.

Заметим, что за последний месяц благодаря экспорту электроэнергии в страны Евросоюза Украина заработала более 700 миллионов гривен.

Вас может заинтересовать – Baykar будет производить в Украине беспилотники: смотрите видео