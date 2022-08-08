Основні напрямки проєкту держбюджету воєнного часу обговорили під час наради з командою Міністерства фінансів 8 серпня.

До теми Мінфін назвав найбільші джерела фінансування бюджету від початку війни

Пріоритети державного бюджету на 2023 рік

Загалом Денис Шмигаль повідомив, що найголовніші пріоритети на наступний рік:

Збереження макрофінансової стабільності,

фінансування Збройних сил України,

та підтримка людей.

Як уряд готує проєкт бюджету

За словами прем'єра, проєкт бюджету пишеться з огляду на вимоги воєнного часу: збереження основних воєнних та соціальних видатків, створення Фонду оперативного відновлення, продовження програм стимулювання економіки.

Дав завдання Мінфіну дослідити витрати, особливо ті, що стосуються державних органів влади. Усі мають чітко розуміти, що є справжнім пріоритетом під час війни,

– сказав прем'єр-міністр.

Зауважимо, що за останній місяць завдяки експорту електроенергії до країн Євросоюзу Україна заробила понад 700 мільйонів гривень.

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