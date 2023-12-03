Об этом 24 Каналу заявил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что если средства, которые отдали города, будут использованы для этого, то городской совет это поддерживает.
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"Сегодня есть один приоритет – это производство оружия и обеспечение наших военных. Если эти средства, которые отдали города, будут использованы на увеличение производства украинского оружия, снарядов, мы это поддерживаем", – подчеркнул мэр.
Помощь украинским бойцам
Андрей Садовый отметил, что и в 2023 году помощь украинским защитникам была приоритетной для Львова. В 2024 году городской совет всеми силами попытается выделить на помощь ВСУ до миллиарда гривен.
У нас и в этом году помощь военным была приоритетом. Она будет приоритетом и в следующем году. Даже не имея военного НДФЛ, мы сделаем все возможное, чтобы до одного миллиарда гривен системно выделять на помощь,
– сказал он.
В первую очередь речь идет о бригадах, которые базируются в городе Львов. В частности, это 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 103-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 105-я отдельная бригада территориальной обороны и другие подразделения.
Кроме того, мэр Львова отметил важность обучения детей военному делу.
Садовый о помощи ВСУ из городского бюджета: смотрите видео
Военный НДФЛ: главное
- Верховная Рада Украины приняла законопроект о извлечении части НДФЛ из местных бюджетов Забирать не все налоги, а только те, которые платили военные. Изъятые средства будут распределяться следующим образом: 45% – на дроны, 45% – на производство оружия и боеприпасов, 10% – на распределение между воинскими частями.
- 9 ноября правительство утвердило расходы из бюджета на 2024 год. В частности, 94,3 миллиарда гривен пойдет на производство дронов и оружия.
- Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что в этом году Львов планировал получить 1,8 миллиарда военного НДФЛ. Но эта сумма будет меньше согласно решению ВРУ. Однако город в 2023 году планирует потратить 2 миллиарда гривен на нужды ВСУ. То есть эта сумма больше.