Об этом 24 Каналу заявил мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что если средства, которые отдали города, будут использованы для этого, то городской совет это поддерживает.

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"Сегодня есть один приоритет – это производство оружия и обеспечение наших военных. Если эти средства, которые отдали города, будут использованы на увеличение производства украинского оружия, снарядов, мы это поддерживаем", – подчеркнул мэр.

Помощь украинским бойцам

Андрей Садовый отметил, что и в 2023 году помощь украинским защитникам была приоритетной для Львова. В 2024 году городской совет всеми силами попытается выделить на помощь ВСУ до миллиарда гривен.

У нас и в этом году помощь военным была приоритетом. Она будет приоритетом и в следующем году. Даже не имея военного НДФЛ, мы сделаем все возможное, чтобы до одного миллиарда гривен системно выделять на помощь,

– сказал он.

В первую очередь речь идет о бригадах, которые базируются в городе Львов. В частности, это 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 103-я отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, 105-я отдельная бригада территориальной обороны и другие подразделения.

Кроме того, мэр Львова отметил важность обучения детей военному делу.

Садовый о помощи ВСУ из городского бюджета: смотрите видео

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