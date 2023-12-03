Про це 24 Каналу заявив міський голова Львова Андрій Садовий. Він зауважив, що якщо кошти, які міста віддали, будуть використані для цього, то міська рада це підтримує.

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"Сьогодні є один пріоритет – це виробництво зброї та забезпечення наших військових. Якщо ці кошти, які міста віддали, будуть використані на збільшення виробництва української зброї, снарядів, ми це підтримуємо", – наголосив мер.

Допомога українським бійцям

Андрій Садовий зазначив, що і у 2023 році допомога українським захисником була пріоритетною для Львова. У 2024 році міська рада усіма силами намагатиметься виділити на допомогу ЗСУ до мільярда гривень.

У нас і цього року допомога військовим була пріоритетом. Вона буде пріоритетом і наступного року. Навіть не маючи військового ПДФО, ми зробимо все можливе, щоб до одного мільярда гривень системно виділяти на допомогу,

– сказав він.

Насамперед мовиться про бригади, які базуються у місті Львів. Зокрема, це 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 105-та окрема бригада територіальної оборони та інші підрозділи.

Крім того, мер Львова наголосив на важливості навчання дітей військовій справі.

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