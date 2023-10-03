Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что этот вопрос среди фундаментальных ценностей Соединенных Штатов. Речь идет о демократических ценностях, борьбе против автократии и т.д.

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"Помощь будет. Копья ломаться будут вокруг этой помощи. Учитывая, что это выборный год, конечно, будет много проблем", – подчеркнул политтехнолог.

По его мнению, все, особенно республиканцы, будут направлять фокус и говорить, что средства сначала нужно выделять на внутренние проблемы США. Также могут быть спекуляции рекордным дефицитом бюджета. И только потом, мол, помощь Украине.

Проголосуют так, как нужно. Помощь будет. Учитывая, что это год выборов, демократия сделает все возможное, чтобы помощь эта была даже больше, чем в прошлом году,

– убежден Тизенгаузен.

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Вопрос не об Украине

Политтехнолог считает, что это не украинский вопрос. Мол, это вопрос денег и того, куда эти деньги направляют.

"Не говорится о том, что Украине нужно перестать помогать. Речь идет о стандартных политических спекуляциях. Никто не оставит Украину наедине с агрессором", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Он отметил, что ныне европейские лидеры начинают упрекать некоторые американские силы в том, что все должны помогать вместе. Также, как добавил политтехнолог, украинским политикам следует понимать ситуацию изнутри и понимать рычаги, а не оскорблять западных партнеров и портить отношения.

Россия может влиять

Россия в свое время пыталась повлиять на выборы в Соединенных Штатах. Россияне отлично знают, на кого можно надавить. Также у них есть серьезный медийный ресурс. Страна-агрессор может заплатить, и потом в США будут кричать, что Украине, мол, "деньги давать не надо", а нужно "садиться за стол переговоров".

"Россия понимает, что с каждым днем позиция не улучшается ни на фронте, ни геополитически. Поэтому они будут деньгами заливать лоббистов, которые будут бегать по кабинетам и носить нужные папки", – сказал Тизенгаузен.

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