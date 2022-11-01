Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Ранее сообщалось о том, кто заплатит за послевоенное восстановление Украины после развала России.

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Финансовая помощь Украине

Фурса отметил, что США закладывают в свой бюджет на следующий год дополнительный миллиард долларов ежемесячно, европейцы закладывают дополнительные 1,5 миллиарда евро. Поэтому более 3 миллиардов ежемесячно мы уже почти гарантированно будем получать. Это почти все наши потребности относительно бюджета.

МФВ называет немного большую сумму, потому что она включает еще и восстановление. Не только финансирование текущих расходов, но и будущие расходы по восстановлению. Хорошо, что МВФ озвучил эти цифры, а не украинский Минфин, потому как МВФ озвучил, пусть и финансирует,

– заметил инвестиционный банкир.

МВФ доверяют больше

Он продолжил, что МВФ больше доверяют. Когда сумму будет называть украинский Минфин, всем будет понятно, что он будет просить как можно больше. Сказав это самостоятельно, МВФ словно поставил свою печать. Поэтому наше правительство, наш Минфин вместе с Западными партнерами будут работать над тем, чтобы увеличить поддержку.

"От 3 миллиардов, которые уже почти гарантированы, до 5 миллиардов, которые хотелось бы получить. Кроме Евросоюза и США, нас может финансировать еще и Канада, но это не так много", – подчеркнул Фурса.

Фурса заметил позитив в том, что МВФ подсчитал потребности бюджета Украины: смотрите видео

Проблемы с МВФ

По его словам, у сотрудничества с МВФ могут быть и небольшие проблемы. МВФ очень бюрократическая организация. У них есть правило: если вы не можете составить макрофинансовый прогноз, то мы не можем финансировать.

У нас война и составить макрофинансовый прогноз невозможно. Поэтому МВФ, возможно, что-то даст, возможно, не даст. Однако еще есть Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, другие организации, и можно надеяться, что сумма, прописанная американцами и европейцами, будет расти,

– подчеркнул инвестиционный банкир.

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