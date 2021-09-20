Бюджет и закон об олигархах: чем еще займется Рада на этой неделе

Народные депутаты в течение недели соберутся на несколько пленарных заседаний. Они рассмотрят ряд законопроектов, среди которых Государственный бюджет Украины на 2022.

Кабинет министров 21 сентября представит документ в Верховной Раде. После этого нардепы начнут с ним работу в парламентских комитетах.

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Другие законопроекты

На согласительном совете 20 сентября депутаты также проголосовали за включение в повестку дня этой пленарной недели законопроектов о деолигархизации (№ 5599) и так называемый ресурсный законопроект (№ 5600).

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил письмо спикеру Дмитрию Разумкову с предложением рассмотреть эти два документа по специальной процедуре.

Согласно части второй статьи 119 Регламента Верховная Рада может принять процедурное решение о рассмотрении законопроекта разделами, частями с проведением по ним самостоятельного обсуждения и голосования. Такое процедурное решение может приниматься после обсуждения по сокращенной процедуре,

– говорится в письме нардепа.

Кабинет министров Украины во время очередного заседания 15 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2022 года.

Законопроект о деолигархизации и ресурсный законопроект народные депутаты проголосовали в первом чтении 1 июля.

Это означает, что депутаты не смогут поднять свои отклоненные поправки. Например, по законопроекту № 5600 вместо 11 тысяч голосований (количество поданных поправок) будет около 120.