Бюджет должен соответствовать состоянию экономики, а не ожиданиям людей, – эксперт
Бюджет на 2020 год вполне адекватен и соответствует реальному состоянию экономики. Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса.
Цифры принятого бюджета Украины на следующий год вполне соответствуют реалиям, уверяет эксперт.
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Бюджет должен соответствовать состоянию украинской экономики, а не ожиданиям людей,
– отмечает Фурса.
В свою очередь, экономист Тарас Козак подчеркнул, что позитивом документа является его своевременность.
Голосование за бюджет в ноябре говорит о том, что мы становимся цивилизованной страной,
– сказал эксперт.
Однако в оппозиции заявили, что бюджет не предусматривает повышения социальных стандартов, как это было обещано властью. Защитники документа от "Слуги народа" апеллировали – мол, сейчас сложная ситуация, поэтому при формировании сметы исходили из того, что есть.
Основные цифры бюджета-2020
Что заложено в Госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала
Отметим, за принятие бюджета в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 нардепов.
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