Бюджет должен соответствовать состоянию экономики, а не ожиданиям людей, – эксперт

Бюджет на 2020 год вполне адекватен и соответствует реальному состоянию экономики. Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Цифры принятого бюджета Украины на следующий год вполне соответствуют реалиям, уверяет эксперт.

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Бюджет должен соответствовать состоянию украинской экономики, а не ожиданиям людей,

– отмечает Фурса.

В свою очередь, экономист Тарас Козак подчеркнул, что позитивом документа является его своевременность.

Голосование за бюджет в ноябре говорит о том, что мы становимся цивилизованной страной,

– сказал эксперт.

Однако в оппозиции заявили, что бюджет не предусматривает повышения социальных стандартов, как это было обещано властью. Защитники документа от "Слуги народа" апеллировали – мол, сейчас сложная ситуация, поэтому при формировании сметы исходили из того, что есть.

Основные цифры бюджета-2020



Что заложено в Госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

Отметим, за принятие бюджета в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 нардепов.