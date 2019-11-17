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      Бюджет должен соответствовать состоянию экономики, а не ожиданиям людей, – эксперт

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      Сергей Фурса / 24 канал

      Бюджет на 2020 год вполне адекватен и соответствует реальному состоянию экономики. Такое мнение высказал в комментарии 24 каналу инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      Цифры принятого бюджета Украины на следующий год вполне соответствуют реалиям, уверяет эксперт.

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      Бюджет должен соответствовать состоянию украинской экономики, а не ожиданиям людей,
      – отмечает Фурса.

      В свою очередь, экономист Тарас Козак подчеркнул, что позитивом документа является его своевременность.

      Голосование за бюджет в ноябре говорит о том, что мы становимся цивилизованной страной,
      – сказал эксперт.

      Однако в оппозиции заявили, что бюджет не предусматривает повышения социальных стандартов, как это было обещано властью. Защитники документа от "Слуги народа" апеллировали – мол, сейчас сложная ситуация, поэтому при формировании сметы исходили из того, что есть.

      Основные цифры бюджета-2020

       


      Что заложено в Госбюджете на 2020 год / инфографика 24 канала

      Отметим, за принятие бюджета в целом проголосовали 280 парламентариев при минимально необходимом количестве в 226 голосов, против высказались 50 нардепов.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости политики Новости Украины Бюджет 2020 Бюджет
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