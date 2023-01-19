Конец уже близко: в бюджете России – дефицит на триллионы рублей

Дождались. В России начинаются серьезные экономические проблемы.

Российская экономика начинает ощущать последствия войны

В декабре дефицит бюджета Московии составил 3,9 триллиона рублей. 2022 год закрылся с дефицитом 3,3 триллиона рублей.

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Это 50 миллиардов долларов. И это очень много.

Для сравнения, фонд национального благосостояния, из которого финансируют дефицит российского бюджета, составляет всего 10,4 триллиона рублей. Из них абсолютное большинство – это находящиеся под санкциями золото и валюты. Соответственно, Московия не может их продать.

Ликвидные активы – китайские юани. Их 310 миллиардов (46,5 миллиарда долларов). Еще один такой провальный месяц, как декабрь 2022 года, и покрывать бюджетный дефицит с ФНБ будет нечем.

Может, помогут доходы бюджета? Нет! Основные доходы российского бюджета – экспортные пошлины на продажу нефти. В начале вторжения экспортная пошлина на нефть составила 61,2 доллара за тонну. Из-за падения цены на российскую нефть Urals, экспортная пошлина на февраль 2023 года составляет 12,8 доллара за тонну.

Доходы российского бюджета от нефти упали в 5 раз! И это без учета падения продаж нефти на 22%, зафиксированное в декабре.

Россия рухнет. Мы победим.