Російська економіка починає відчувати наслідки війни

У грудні дефіцит бюджету Московії склав 3,9 трильйона рублів. 2022 рік закрився з дефіцитом 3,3 трильйона рублів.

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Це 50 мільярдів доларів. І це дуже багато.

Для порівняння, фонд національного добробуту (ФНД), з якого фінансують дефіцит російського бюджету, складає всього 10,4 трильйона рублів. З них абсолютна більшість – це золото і валюти, які перебувають під санкціями. Відповідно Московія не може їх продати.

Ліквідні активи – китайські юані. Їх 310 мільярдів (46,5 мільярда доларів). Ще один такий провальний місяць, як грудень 2022 року, і покривати бюджетний дефіцит з ФНД буде нічим.

Може, допоможуть доходи бюджету? Ні! Основні доходи російського бюджету – експортні мита на продаж нафти. На початку вторгнення експортне мито на нафту становило 61,2 долара за тону. Через падіння ціни на російську нафту Urals експортне мито на лютий 2023 року складає 12,8 долара за тону.

Доходи російського бюджету від нафти впали в 5 разів! І це не враховуючи падіння продажу нафти на 22%, зафіксоване у грудні.

Росія впаде. Ми переможемо.