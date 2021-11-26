Бюро экономической безопасности получило здание
Источник:Правительственный портал
Бюро экономической безопасности получило здание. Штаб будет работать в Киеве по адресу Шолуденко, 31
БЭБ передали здание из сферы управления Государственной налоговой службы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Правительственном портале.
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Соответствующее решение озвучили в распоряжении №1508-р. Его опубликовали сегодня, 26 ноября.
Что раньше было в здании
Ранее помещение использовали налоговые органы, в частности для Государственная налоговая амнистия. В настоящее время в здании будет располагаться центральный аппарат Бюро экономической безопасности.Кстати! Для Бюро выделили около 600 миллионов гривен, которые потратят на заработную плату, коммунальные услуги и налоги.
Мельник раньше попросил помещение
Ранее директор БЭБ Вадим Мельник попросил помещение по улице Шолуденко. Он заявлял, что здание должно быть приспособлено для "специфической структуры".
Еще в конце октября Мельник переживал, что "через 10 дней" не будет места для работников, которых планируют набрать 4 тысяч человек.
Где находится здание БЭБ: смотрите на карте
Главное о БЭБ
- Работу Бюро экономической безопасности запустили 25 ноября, хотя должны были сделать это еще в конце сентября.
- Правоохранительный орган сможет расследовать экономические преступления против Украины и будет иметь полномочия Службы безопасности и Налоговой милиции.
- Директором БЭБ в августе избрали Вадима Мельника – главу фискальной службы.