Бюро экономической безопасности получило здание. Штаб будет работать в Киеве по адресу Шолуденко, 31

БЭБ передали здание из сферы управления Государственной налоговой службы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на Правительственном портале.

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Соответствующее решение озвучили в распоряжении №1508-р. Его опубликовали сегодня, 26 ноября.

Что раньше было в здании

Ранее помещение использовали налоговые органы, в частности для Государственная налоговая амнистия. В настоящее время в здании будет располагаться центральный аппарат Бюро экономической безопасности.

Мельник раньше попросил помещение

! Для Бюро выделили около 600 миллионов гривен, которые потратят на заработную плату, коммунальные услуги и налоги.

Ранее директор БЭБ Вадим Мельник попросил помещение по улице Шолуденко. Он заявлял, что здание должно быть приспособлено для "специфической структуры".

Еще в конце октября Мельник переживал, что "через 10 дней" не будет места для работников, которых планируют набрать 4 тысяч человек.

Где находится здание БЭБ: смотрите на карте

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