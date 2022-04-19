Бьют из "Градов", "Смерчей", "Ураганов": Синегубов об обстрелах Харьковской области

Враг обстреливает Харьков из реактивных систем залпового огня: "Град", "Смерч", "Ураган". Оккупанты поражают исключительно гражданскую инфраструктуру.

Об этом рассказал глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в прямом эфире национального марафона, сообщает 24 канал.

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Враг бьет из реактивных систем залпового огня: "Град", "Смерч", "Ураган". Они поражают исключительно по гражданским районам города Харькова, по жилым районам,

– рассказал Синегубов.

Оккупанты снова обстреляли центр Харькова, а там находится городская больница, отметил глава Харьковской ОГА. В результате есть пострадавшие и, к сожалению, погибшие.

Такими действиями россияне пытаются терроризировать мирное население Харькова.

Противовоздушная оборона не успевает предупредить жителей Харькова об опасности, поэтому Синегубов просит всех харьковчан не выходить на улицу без необходимости. Слишком высока опасность попасть под обстрелы комплексов залпового огня.

Вот вчера, например, был обстрел и прилетело по гражданской инфраструктуре, в частности, по детской площадке. Есть и раненые, есть погибшие,

– предостерег Олег Синегубов.

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