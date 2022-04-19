Про це розповів голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов у прямому ефірі національного марафону, повідомляє 24 канал.

Читайте також: Ворог примусово мобілізує для участі у війні проти України жителів Ізюма

Ворог б'є із реактивних систем залпового вогню: "Град", "Смерч", "Ураган". Вони вражають виключно по цивільних районах міста Харкова, по житлових районах,

– розповів Синєгубов.

Окупанти знову обстріляли центр Харкова, а там знаходиться міська лікарня, зазначив очільник Харківської ОДА. Внаслідок чого є постраждалі та, на жаль, загиблі.

Такими діями росіяни намагаються тероризувати мирне населення Харкова.

Протиповітряна оборона не встигає попередити мешканців Харкова про небезпеку, тому Синєгубов просить всіх харків'ян не виходити на вулицю без нагальної потреби. Є занадто висока небезпека потрапити під обстріли комплексів залпового вогню.

Ось вчора, наприклад, був обстріл і прилетіло по цивільній інфраструктурі, зокрема, по дитячому майданчику. Є і поранені, є загиблі,

– застеріг Олег Синєгубов.

Вас це може зацікавити – окупанти продовжують обстрілювати житлові райони Харкова: відео