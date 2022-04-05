Бьют оккупантов их же оружием: на Изюмском направлении ВСУ впервые применили "Солнцепек"

Вооруженные Силы Украины опробовали на практике еще один добытый в боях трофей. На этот раз им стал ТОС-1А "Солнцепек", которым так гордилась российская армия.

О начале применения тяжелой огнеметной системы сообщил Сергей Братчук. Опередив комментаторов, он добавил, что боекомплект и заряжающая машина тоже есть в наличии.

Читайте также "Солнцепеки", которыми россияне так пугали украинцев, теперь стоят заброшенные в наших полях

Известно, что захваченную технику Вооруженные Силы испытывают на Изюмском направлении. Ракет на врага обещают не жалеть, поскольку каждая из них должна отомстить за разрушенные города и искалеченные жизни украинцев.

Наши воины впервые применили вражеское мощное оружие – ТОС-1А "Солнцепек" против него самого! Слава ВСУ!,

– написал Братчук.

Ранее украинские бойцы из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" показали российскую тяжелую технику из состава тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек", брошенную оккупантами в поле.

Что такое ТОС-1А "Солнцепек"

Усовершенствованная система ТОС-1А "Солнцепек" – российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на базе танка, которую начали использовать на вооружение российской армии в 2001 году. Известно, что в отличие от своего предшественника количество направляющих в системе уменьшено с 30 до 24, а неуправляемые ракеты преодолевают расстояние до 6 километров.

Обратите внимание – у оккупантов нехватка пилотов, хотя авиапарк огромен