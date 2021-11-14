Свою критику Тунберг написала в твиттере сразу после завершения COP26.

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Тунберг раскритиковала саммит в Глазго

COP26 закончился. Вот краткий итог: бла, бла, бла,

– написала Тунберг.

Экоактивистка подчеркнула, что настоящая работа экологических активистов продолжается вне залов саммита. Тунберг заявила, что эта деятельность никогда не прекратится.

Заявление саммита подписали представители 200 делегаций

Отметим, что мировой саммит по климату в Глазго посетили представители 200 делегаций. Так называемый "Климатический пакт Глазго" был сформирован 13 ноября – до этого документ две недели бурно обсуждали.

Главное о чем договорились на саммите в Глазго:

С 2022 года участники обязались активнее сокращать выбросы парниковых газов.

Развитые страны к 2025 году должны по меньшей мере удвоить свой вклад в финансирование адаптации к изменению климата развивающихся стран.

В документе впервые упомянули о необходимости решения проблемы угля и ископаемого топлива.

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Обратите внимание! Это уже не первый раз Тунберг использует высказывания "бла-бла-бла" в своих речах. В сентябре активистка тоже так охарактеризовала деятельность мировых лидеров на саммите Youth4Climate. Мол, за 30 лет никаких климатических проблем они не разрешили.

Текст публикации Греты Тунберг:

COP26 закончился. Вот краткий итог: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда.