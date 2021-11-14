Свою критику Тунберг написала у твітері одразу після завершення COP26.

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Тунберг розкритикувала саміт у Глазго

COP26 закінчився. Ось короткий підсумок: бла, бла, бла,

– написала Тунберг.

Екоактивістка наголосила, що справжня робота екологічних активістів триває поза залами саміту. Тунберг заявила, що ця діяльність ніколи не припиниться.

Заяву саміту підписали представники 200 делегацій

Зазначимо, що світовий саміт з питань клімату у Глазго відвідали представники 200 делегацій. Так званий "Кліматичний пакт Глазго" сформували 13 листопада – до цього документ два тижні бурхливо обговорювали.

Головне про що домовились на саміті у Глазго:

З 2022 року учасники зобов'язались активніше скорочувати викиди парникових газів.

Розвинені країни до 2025 року мають щонайменше подвоїти свій внесок у фінансування адаптації щодо зміни клімату країн, які розвиваються.

У документі вперше згадали необхідність розв'язання проблеми вугілля і викопного палива.

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