BlaBlaCar попал в скандал из-за рекламы с "картой Украины" без Крыма

Крупнейшая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попала в скандал. В сети заметили рекламу компании с картой Украины без Крыма.

Соответствующую рекламу Google показал, в частности, фейсбук-пользователю Александру Остапе. Мужчина опубликовал сообщение, в котором поинтересовался, как такое допустили.

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Реклама ориентирована именно на украинцев

Мужчина прикрепил скриншот, на котором видна карта Украины без полуострова Крым, оккупированного Россией. Интересно, что реклама рассчитана именно на водителей из Украины. Ведь в ней их на государственном языке призывают "опубликовать поездку и сэкономить до 450 гривен".

Остапа обозначил официальную страницу BlaBlaCar в Украине и поинтересовался у представителей компании, чей же все-таки Крым. При этом, многие пользователи сети ставят аналогичный вопрос под последними заметками на странице филиала в соцсети.



Карта Украины без оккупированного Крыма / Скриншот Александра Остапы

Первая реакция от BlaBlaCar

Позже запись прокомментировала Юлия Крупенко, руководитель отдела коммуникаций страны BlaBlaCar в Украине. Она поблагодарила автора за то, что обратил внимание на проблему и пометил страницу компании. В то же время подчеркнула, что карта без оккупированного Крыма – это ошибка. Сейчас в BlaBlaCar выясняют, как такое могло произойти.

Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда бы не сделал такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только буду иметь информацию,

– добавила она.

И пообещала, что вернется с ответом, как только получит объяснение этой ситуации. В то же время Остапа заверил, что добавит официальную позицию компании, как только она появится.

BlaBlaCar в Украине: основное

Это международный сервис для поиска автомобильных попутчиков, который начал свою работу еще в 2004 году. В Украине платформу запустили значительно позже, в 2014 году. На рынок Украины BlaBlaCar вышел, купив успешный стартап "Подорожники". Его основатель Алексей Лазоренко возглавлял BlaBlaCar в Украине и России вплоть до 2019 года. Впрочем, как поясняли в российском филиале компании, впоследствии решил сфокусироваться на "родном для себя украинском рынке".