BlaBlaCar уходит из России и выражает поддержку Украине
Источник:Forbes
Страна-агрессор безжалостно уничтожает украинские города уже 15-й день. За это время многие мировые компании успели высказать свою позицию.
Сегодня к списку тех, кто остановил свою деятельность в России, присоединился французский сервис для поездок BlaBlaCar. Он приостанавливает развитие бизнеса на территории оккупанта.
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BlaBlaCar уходит из России
BlaBlaCar прекращает развитие своего бизнеса в России из-за войны и санкций ЕС. Компания больше не будет инвестировать в Россию и не будет развивать ее рынок. Российский сервис BlaBlaCar был неприбыльным,
– заявили в компании.
В то же время, чтобы защитить более 100 российских сотрудников, BlaBlaCar покинет платформу в нынешнем виде, но изолирует свою деятельность от остальной компании.
Сервис выражает поддержку Украине
Для 85 работников из Украины BlaBlaCar предлагает финансовую, материально-техническую и психологическую поддержку и помогает им переехать в более безопасные места.
Кроме того, платформа адаптирована для водителей-волонтеров и беженцев. В Украине, Польше, Румынии и Венгрии водители могут теперь предлагать бесплатные поездки на BlaBlaCar и брать столько пассажиров, сколько смогут. Также в Западной Европе автобусы BlaBlaCar бесплатные для украинских беженцев.
Отмечается, что пользователи BlaBlaCar уже помогли 80 000 украинцам добраться до более безопасного места.
Какие компании покинули российский рынок
- Starbucks закрывает кафе.
- McDonald's закрывает все свои 850 ресторанов.
- KFC и Pizza Hut прекращают инвестиции и развитие, но рестораны пока работают.
- Присоединились и Mars, Sony и Hugo Boss.
- PepsiCo заявила о прекращении сотрудничества с российским сегментом.
- К бойкоту российского рынка присоединилась и Coca-Cola, ранее заявлявшая, что не будет прекращать сотрудничество с Россией
- Netflix разослал российским пользователям письма об аннуляции подписок.
- Глянцевые журналы GQ, Vogue, Tatler, Glamour, AD прекращают деятельность.
- L'Oreal закрывает магазины.
- Lamborghini останавливает деятельность.
- Ferrari отказывается производить машины для России.
- Mitsubishi Electric не будет поставлять свою продукцию на рынок страны-агрессора.
- Cropp, House Brand, Helly Hansen и Sinsay закрывают онлайн-магазины.
- Производитель шин Continental останавливает бизнес в России.
- Американская компания Brown-Forman, известная как владелица бренда виски Jack Daniel's и водки Finlandia, тоже покинула Россию.
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